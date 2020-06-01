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Yağmur geliyor

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Meteoroloji Dairesi, havanın yarın parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini açıkladı.

Yağmur geliyor

Meteoroloji Dairesi, havanın yarın parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahminlerine göre, Çarşamba ve Perşembe günleri az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek; Cuma gününden itibaren ise hafta başına kadar açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey  ve Batı yönlerden orta kuvvette;  zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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