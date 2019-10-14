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Yağmur geliyor

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Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç ve üst atmosferdeki soğuk hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.

Yağmur geliyor
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  Buna göre yarın hava parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, Çarşamba parçalı bulutlu, Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, Cuma az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 31-34, sahillerde 27-30 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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