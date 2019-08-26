 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Ocak’ta dur durak yok
Ocak’ta dur durak yok
19 0
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
143 0
 
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
13 0
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
1B 0
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
7 0
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
25 0
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
80 0
banner82

Yağmur geliyor

banner27

Meteoroloji Dairesi, çarşamba günü sağanak beklendiğini duyurdu.

Yağmur geliyor
banner267

 

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Ağustos – 2 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, Çarşamba günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Buna göre yarın hava az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek; Çarşamba günü ise öğle saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak ve yer yer kısa süreli sağanak yaşanacak. Diğer günler hava az bulutlu geçecek, ilgili dönemde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 - 39 derece,  sahillerde 32 - 35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.