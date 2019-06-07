 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
40 0
Kamunun hantallığının fotoğrafı
Kamunun hantallığının fotoğrafı
105 0
 
Baflılar'ın efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Baflılar'ın efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
63 0
“Gelecek Sizinle Güzel Olacak” Turnuvası yapıldı
“Gelecek Sizinle Güzel Olacak” Turnuvası yapıldı
57 0
Dikkat Aranıyorlar!
Dikkat Aranıyorlar!
64 0
Terkan’dan Feray için baby shower
Terkan’dan Feray için baby shower
74 0
YDÜ’den 50. sergi
YDÜ’den 50. sergi
11 0
banner82

Yağmur Geliyor

banner27

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren pazartesi gününe kadar yer yer hafif sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

banner262
Yağmur Geliyor
banner267

  

Daireden yapılan açıklamada, bölgenin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında üst atmosferdeki nispeten serin ve  nemli, ikinci yarısında ise sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında  kalmasının beklendiği kaydedildi.

Buna göre hava pazartesi güne kadar yer yer hafif sağanak yağmurlu, salı günden cuma güne kadar ise parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 - 37, sahillerde 28 - 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk günü Kuzey ve Batı, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.