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Yağmur felç etti

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Baharın yaşandığı bu günlerde ani bastıran yağmurlar, birçok bölgeyi hazırlıksız yakaladı, bazı evler ve yollar sular altında kaldı

Yağmur felç etti

Baharın yaşandığı bu günlerde, ani bastıran yağmurlar, birçok bölgeyi hazırlıksız yakaladı.

Bir saat süren şiddetli yağmur, Lefkoşa’da bazı sokak ve caddeleri sular altında bıraktı.

Öğle saatlerinde Lefkoşa’yı etkisi alan şiddetli yağış, Sanayi bölgesi, Okullar Yolu ve ana yollarda birçok noktada etkili oldu.

Ani bastıran sağanak yağmur, Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'nda trafiği bir süre durma noktasına getirdi, yol su birikintisi nedeniyle kapandı.

Anayol sular altında kalırken, polis caddeyi trafiğe kapamak zorunda kaldı.

Okullar yolunda meydana gelen su taşkınlarına Lefkoşa Türk Belediyesi müdahale etti. Aşırı yağışlar nedeniyle, su taşkınları yaşanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

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