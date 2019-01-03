Yağmur bu kez Karpaz’ı vurdu

Şiddetli yağış Karpaz bölgesini vurdu. Yeşilköy’de bazı yollar çöktü, evler sular altında kaldı, 8 kuzu sel sularına kapılarak telef oldu. 100 dönümlük patates ekili alan hasar gördü. Ziyamet’te de mandırada toprak kayması sonucu 7 koyun ve 15 kuzu telef oldu

Yeni yılın ilk günüyle birlikte başlayan ve önceki gece yarısı şiddetini artıran yağış Karpaz bölgesini vurdu.

Su baskınlarından çok sayıda evin etkilendiği bölgede küçükbaş hayvanlar telef olurken patates ekili dönümlerce alan da sular altında kaldı.



Aşırı yağışlardan en fazla Yeşilköy zarar gördü. Yeşilköy Kooperatifi’ne ait benzin istasyonunu su bastı. Benzin istasyonunun önündeki çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı. Yeşilköy-Yenierenköy arasındaki ulaşım köy içinden sağlanıyor.

Yeşilköy’de 20 ile 30 arasındaki evi su bastı. Su basan evlerde ciddi maddi hasarlar meydana geldi.

Su baskınlarına karşı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Yenierenköy Belediyesi, itfaiye ve polis ekipleri müdahalelerde bulundu.



Yeşilköy’de su baskını yaşanan evlerde barınan bazı bakıma muhtaç yaşlıların itfaiye tarafından kurtarılarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.



Yeşilköy Muhtarı Perol Mavili, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, köyde su baskınlarından 20-30 evin etkilendiğini, bunlardan 15-18’inde ciddi hasarlar oluştuğunu ve belediyenin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Bir mandıradan 8 kuzunun sel sularına kapılarak, telef olduğunu belirten Mavili, ekili alanlarda da büyük hasarların oluştuğunu kaydetti.

Mavili, yaklaşık 100 dönümlük patates ekili alanın tamamının hasar gördüğünü ve ürün alınamayacak şekilde telef olduğunu, ayrıca bahçelerdeki su boru sistemlerinin de sel sularına kapıldığını belirtti.

Öte yandan Ziyamet’te de bir mandırada şiddetli yağışın etkisiyle toprak kayması sonucu 7 koyun ve 15 kuzu telef oldu.



Yenierenköy Belediye Başkanı Enrah Yeşilırmak’ı arayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, barınacak yer ayarlanması için evini su basan vatandaşların tespit edilmesi konusunda talimat verdi,

Öte yandan şiddetli yağış bir çok yolun hasar görmesine ve kapanmasına yol açtı. Kalecik-Tuzluca ana yolu sular altında kaldığı için trafik akışına kapatıldı. Trafik, Kalecik köyü içerisinden sağlanıyor.

Boltaşlı’da ağıllar ve sahile giden asfalt yoldaki köprü yıkıldığı için; Gelincik’ten sahile giden stabilize yolda da aşırı yağış nedeniyle çökme olduğu için; Derince-Adaçay yolu da taş ve toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Aşırı yağışlar sonucunda özellikle Tuzluca, Yeşilköy ve Ziyamet’te tarlalar adeta göle dönüştü. Ziyamet’te bazı üzüm bağları sular altında kaldı.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, önceki gece saat 2’den beri devam eden şiddetli yağışın çok ciddi maddi hasara yol açtığını kaydetti.

Aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu kaydeden Yeşilırmak, belediye olarak ekipleriyle birlikte önceki geceden beri sahada olduklarını ifade etti.

İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve polis ekipleriyle birlikte yol açma çalışmaları sürdürüldüğünü söyleyen Yeşilırmak, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın kendisini arayarak, konutları su altında kalan vatandaşların, barınacak yer ayarlanması amacıyla tespit edilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Yeşilırmak, ilk belirlemelere göre, çoğu Yeşilköy’de olmak üzere 20 evin sel sularından ciddi hasar gördüğünü, ayrıca Derince’de de bir evin yıkıldığını belirtti.

Belediye başkanı, su basan evlerdeki eşyaların ciddi oranda hasar gördüğünü de sözlerine ekledi.

Yeşilköy’de yol çöktü

Boltaşlı





Kalecik-Tuzluca yolu çöktü