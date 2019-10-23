Yağmur bu kez İskele’yi vurdu

Sağanak yağış İskele'yi sular altında bıraktı

Ülkemizde son günlerde etkili olan yağışlı hava dün sabah saatlerinde Girne bölgesi ve kuzey sahil şeridinde etkili olmasının ardından öğle saatlerinde ise İskele bölgesi ve Karpaz’da etkili oldu.

Öğle saatlerine doğru başlayan sağanak yağış İskele'yi sular altında bıraktı. Ana caddelerin adeta dereye döndüğü İskele'de araçlar sular altında kaldı.

Bu arada dün sabah saatlerinden itibaren Meteoroloji Dairesi kuzey sahil şeridi ve Karpaz bölgesinde etkili yağışlar olacağı uyarısında bulunarak yer yer 21 – 50 kg metrekareye yağış düşeceği uyarısında bulundu.