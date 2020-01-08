Yağmur, batıyı vurdu

Yeşilyurt köyünde su taşkını nedeniyle yollar su altında kaldı

Güzelyurt bölgesi özelinde etkili olan yoğun yağışlar sonucu yolları su bastı bastı ve trafiğe kapatıldı, bazı dere ve barajlar taştı.

Su taşkını nedeniyle Taşpınar - Güzelyurt Anayolu ulaşıma kapatıldı.

Ulaşım Doğancı köyü üzerinden sağlandı.

Güzelyurt-Lefke anayolunun Yeşilyurt köyü içerisinde de, su taşkını nedeniyle yolun bazı bölümleri su altında kaldı.

Petra Deresi taştı, su yerleşim alanlarına ulaştı. Su İşleri Dairesi ekipleri bölgede yoğun bir çalışma yürüttü.

Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Gemikonağı Barajı ile Şahinler Barajları ve Pedre deresinin taştığını ve taşan suyun denize döküldüğünü aktardı.

Mevcut durumu “inanılmaz bir su akıyor” şeklinde yorumlayan Daire Müdürü, “buradaki vatandaş da son 20 yılda böylesi bir su görmediğini söylüyor” şeklinde konuştu.

Derivasyon kanalına ait kapakları açtıklarını, bir noktada hafif bir tıkanma bulunduğunu söyleyen Çeki, “Bu tıkanmanın açılması için gayret içindeyiz. Derelerin kaynağı Rum tarafında. Orada dere içinde kalan pislik ve artıklar buraya geldi ve tıkanma yaşandı” dedi.

Öte yandan Su İşleri Dairesi, yağışlardan dolayı Lefke ve Cengizköy regülatörlerine gelen aşırı suyun, derivasyon kanalına girdiğini ve Yeşilyurt köyü üzerindeki sifonun yanından kanalı patlattığını bildirdi.