Yağışlı hava sürecek

Meteoroloji Dairesi, 19 Kasım’a kadar yağışlı havanın devam edeceğini duyurdu.

Daire’nin tahminlerine göre, yarın yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Çarşamba ve Perşembe günleri bulutlu; Cuma günü sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi günü yer yer sağanak yağmurlu; Pazar günü bulutlu; 19 Kasım Pazartesi günü ise yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 derece dolaylarında olması; rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

EN ÇOK YAĞIŞ GİRNE’YE DÜŞTÜ

Meteoroloji Dairesi’ne göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağış, metrekareye 23 kilogram Girne’ye düştü.

Toplanan verilere göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasındaki sürede metrekareye Girne’de 23, Çamlıbel’de 20; Kozanköy, Selvilitepe ve Alsancak’ta 16; Pile ve Ziyamet’te 12, Boğaz’da 9, Kalkanlı’da 8; Değirmenlik ve Çayırova’da 6; Taşkent ve Türkeli 3; Çayönü, Zafer Burnu ve Beylerbeyi’nde 2 kilogram yağış kaydedildi.