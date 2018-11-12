banner107
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
242 0
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
28 0
GG’nin nefesi yetmedi
GG’nin nefesi yetmedi
61 0
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
31 0
Komşular sahada buluşacaklar
Komşular sahada buluşacaklar
145 0
Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi
Fikstür çekiminde, BTM kulüplerine müjde verildi
226 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
252 0
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
Engellileri anlamak için biraz empati yapalım
33 0
banner82
banner206

Yağışlı hava sürecek

banner27

Yağışlı hava sürecek
banner192

Meteoroloji Dairesi, 19 Kasım’a kadar yağışlı havanın devam edeceğini duyurdu.
Daire’nin tahminlerine göre, yarın yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Çarşamba ve Perşembe günleri bulutlu; Cuma günü sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi günü yer yer sağanak yağmurlu; Pazar günü bulutlu; 19 Kasım Pazartesi günü ise yağmurlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde  20-23 derece dolaylarında olması; rüzgarın ise genellikle Kuzey ve Doğu  yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

EN ÇOK YAĞIŞ GİRNE’YE DÜŞTÜ

Meteoroloji Dairesi’ne göre, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağış, metrekareye 23 kilogram Girne’ye düştü.
Toplanan verilere göre, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasındaki sürede metrekareye Girne’de 23, Çamlıbel’de 20; Kozanköy, Selvilitepe ve Alsancak’ta 16; Pile ve Ziyamet’te 12, Boğaz’da 9, Kalkanlı’da 8; Değirmenlik ve Çayırova’da 6; Taşkent ve Türkeli 3; Çayönü, Zafer Burnu ve Beylerbeyi’nde 2 kilogram yağış kaydedildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.