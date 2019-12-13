Yağışlı hava Mağusa’da hayatı olumsuz etkiledi

Ülkede son iki gündür etkili olan yağışlı hava nedeniyle Mağusa, İskele ve Karpaz bölgesi olumsuz etkilendi

Ülkemizi etkisi altına alan serin ve yağışlı hava ülke genelinde etkili olurken, bazı bölgelerde su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu.

Özellikle Mesarya bölgesindeki çiftçilerin uzun süreden beridir beklediği bereketli yağmurların Çarşamba gecesi ile dün öğleye kadar toprakla buluşması nedeniyle çiftçinin yüzünü güldürdü.

Öte yandan son iki gündür etkili olan yağışlı hava nedeniyle Mağusa, İskele ve Karpaz bölgesi olumsuz etkilendi. Özellikle Mağusa bölgesinde Çarşamba akşamüzeri başlayan ve dün öğle saatlerine kadar devam eden sağanak yağış nedeniyle birçok bölgede su baskınları oluştu. Şehrin işlek caddelerinde oluşan su birikintileri Mağusa sakinlerinin tepkisine neden oldu.

İskele ve Karpaz bölgesinde ise etkili sağanak yağışlar nedeniyle bazı dereler taşarken, dağlık alanlarda ise yollara toprak ve çamur akmasından dolayı sürücüler zor anlar yaşadılar.

SİSLİ HAVA GİRNE DAĞYOLUNDA GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

Bu arada dün sabah saatlerinde Polis, sürücüleri Girne - Değirmenlik (dağyolu) anayolu konusunda uyardı.

EN FAZLA YAĞIŞ GEÇİTKALE’DE

KKTC’de önceki sabah 08.00 ile dün sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 59 kg ile Geçitkale’de kaydedildi.

24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:



“Geçitkale 59 kg/m², Pile 55 kg/m², Beyarmudu45 kg/m², Gazimağusa 41 kg/m², Değirmenlik 39 kg/m², Mallıdağ, Tatlısu 38 kg/m², Akıncılar 37 kg/m², Çayönü 30 kg/m², Dörtyol 26 kg/m², Akdoğan 25 kg/m², Kantara, Gönendere 24 kg/m², Vadili 22 kg/m², Alevkaya21 kg/m², İskele, Devlet Üretme Çiftliği, Girne 19 kg/m², Sandallar 18 kg/m², Mehmetcik, Serdarlı 17 kg/m², Beylerbeyi, Esentepe, Sipahi 16 kg/m², Karaoğlanoğlu 15 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 14 kg/m² arası yağış kaydedildi.



