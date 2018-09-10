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Yağışlı hava hafta boyunca sürecek

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Yağışlı hava hafta boyunca sürecek
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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre hava yarın ve perşembe günü  yer yer sağanak yağmurlu olacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 11 – 17 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre belirtilen tarihlerde KKTC alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında üst atmosferdeki serin ve 
nemli ikinci yarısında ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Rapora göre yarın az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü   
sağanak yağmurlu; çarşamba günü parçalı bulutlu; perşembe günü parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cuma günü parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cumartesi, pazar ve pazartesi günleri az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 32 – 35 ; sahillerde  28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli olarak esecek.

METEOROLOJİ DAİRESİ EN ÇOK YAĞIŞIN ERCAN’A DÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla, son 24 saatte en çok yağışın Ercan’a düştüğünü açıkladı.
Daire’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 09-10 Eylül 08:00 – 08:00 saatleri arasında gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: 
“Ercan: 39 kg/m²; Devlet Üretme Çiftliği: 32 kg/m²; Salamis: 23 kg/m²; Türkeli: 21 kg/m²; Mehmetçik:19 kg/m²; Kalkanlı:14 kg/m²; Kantara, Zaferburnu:13 kg/m²; Geçitkale:12 kg/m²; İskele, Sandallar:10 kg/m²; Tatlısu: 9 kg/m²”

Açıklamada, diğer yörelere ise 0.1 ile 5.0 kg/m² yağış düştüğü kaydedildi. 

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