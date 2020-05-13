Yabancı uyruklulara çalışma izinlerinde kısıtlama getirilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, esas kan kaybedenin özel sektör olduğunu dile getirirken, yerli üretim ve yerli çalışanın desteklenmesi adına bir süre yabancı uyruklulara çalışma izinlerinde bir kısıtlama getirileceğini belirtti ve işvereni sıkıntıya sokmadan yerli istihdamın devamını sağlamayı hedeflediklerini anlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, “Radikal kararlar almanın tam zamanı” diyerek, raydan çıkan trenin raylara oturtulması gerektiğini kaydetti. Sucuoğlu, “Yaşadığımız dibe vuruş ile birlikte çok şeyi düzeltebiliriz. Artık ben olmaktan vazgeçip biz olmalıyız” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Birliği’ni kabul etti.

Birlik yetkilileri görüşmede, ithal ürünlerin fonlarında yapılan düzenlemelerin herkesi derinden üzdüğünü kaydetti. Yerli sanayiyi desteklediklerini vurgulayan birlik temsilcileri, içinden geçilen zorlu süreçte destek istedi.

Özel sektörde çok ciddi sıkıntıların yaşandığını belirten Tedarikçiler Birliği, ivedi şekilde önlemler alınmasını talep etti.

Kabulde konuşan Sucuoğlu, pandemi sürecinde yaşananların ülke ekonomisinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini ifade ederek, bir ay içinde ülkede açlık ve işsizlik durumunun ortaya çıktığını kaydetti.

Sucuoğlu, yerli üretimi ve yerli istihdamı teşvik ettiklerini vurguladığı konuşmasında ancak yerli vatandaşa çalışma anlamında arzu edilen düzeyde ulaşamadıklarına dikkat çekti. Son günlerde yaşanan konbaycı sıkıntısını örnek gösteren Sucuoğlu, açılan münhallere 10 gün boyunca yanıt alamadıklarını belirtti.

Sucuoğlu “İçinden geçilen bu günler, yerli üretim ve yerli istihdamın önemini bir kez daha göstermiştir. Tedarikçilerin, ithalat yanında yerli ürünlere göstermiş olduğu ilgi bizleri memnun etmiştir” dedi.

Sucuoğlu, esas kan kaybedenin özel sektör olduğunu dile getirirken, yerli üretim ve yerli çalışanın desteklenmesi adına bir süre yabancı uyruklulara çalışma izinlerinde bir kısıtlama getirileceğini belirtti ve işvereni sıkıntıya sokmadan yerli istihdamın devamını sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

“Bir süre içimize döneceğiz” diyen Sucuoğlu, KKTC vatandaşlarının ciddi ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu, önümüzdeki günlerin daha sıkıntılı olacağı görüşünde olduğunu belirtti.

Özel sektörün varlığı ile devletin de var olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Özel sektör güçlü olacak ki devlet de mükellefiyetini yerine getirebilsin. Teoride biliyorduk ama pratikte gördük ki özel sektöre vazonun içindeki bir gül gibi bakmamız lazım” ifadelerini kullandı.