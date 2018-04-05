banner107
Bugün günlerden Süleyman Seba
Bugün günlerden Süleyman Seba
12 0
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
2018'de herkesin radarında olan 5 seyahat rotası
43 0
KYOFF, “Attack” yapacak
KYOFF, “Attack” yapacak
21 0
Cihangir tarih yazıyor
Cihangir tarih yazıyor
86 0
14 0
Burcuna göre nasıl bir annesin
Burcuna göre nasıl bir annesin
139 0
Bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız
Bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız
12 0
Ayşe Mulla’dan gururlandıran başarı
Ayşe Mulla’dan gururlandıran başarı
73 0
banner82
banner147

Yabancı öğrenciler sıkıntılarını Çeler'e aktardı

banner27

Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkede karşılaştığı sorunların ele alındığı toplantıda, Vois Kıbrıs temsilcileri, öğrenci çalışma izinleri ile üniversite öğrencilerinin çalışma koşulları konusundaki sıkıntılarını Çeler’e aktardı

Yabancı öğrenciler sıkıntılarını Çeler'e aktardı
banner137

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, “Vois Kıbrıs” isimli uluslararası öğrenci birliği temsilcileri ile bir araya geldi.
Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, yabancı uyruklu öğrencilerin ülkede karşılaştığı sorunların ele alındığı toplantıda, Vois Kıbrıs temsilcileri, öğrenci çalışma izinleri ile üniversite öğrencilerinin çalışma koşulları konusundaki sıkıntılarını Çeler’e aktardı.
Yabancı uyruklu öğrenciler adına Bakan Çeler’e taleplerini ileten Birlik temsilcileri; öğrencilerle ilgili yasaların daha iyi anlatılmasını ve seslerini yetkililere duyurmayı istediklerini ifade etti.
Yabancı uyruklu öğrencilerin çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüş alışverişinde bulunmaya hazır olduklarını belirten temsilciler, öğrencilerin karşılaştığı sorunların çözümü için Bakanlık ile her zaman diyaloğa açık olduklarını söyledi.
Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de,  Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde, ülkedeki yabancı uyruklu üniversite  öğrencilerinin  çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile  ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi. 
Bakanlığı tarafından, ilerleyen günlerde,  yabancı uyruklu çalışanlara yönelik çalışma hayatı ile ilgili bilgilendirici broşür ve kamu spotu hazırlanacağını belirten Bakan Çeler,  KKTC’ye okumak için  gelen her yabancı öğrencinin  kendi ülkesinde KKTC’nin tanıtım elçisi olduğunu kaydetti. 
Bakan Çeler, KKTC’ye okumak için gelen yabancı uyruklu öğrencilerin güzel anılarla ülkeden ayrılmasının en büyük arzuları olduğunu da sözlerine ekledi. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.