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Yaban hayatının korunmasına destek vereceğiz

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Yaban hayatının korunmasına destek vereceğiz
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Oğuz, “Yaban hayatının ve yaban hayvanlarının korunmasına Bakanlığın imkanları ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz” dedi. 
Bakan Oğuz, Merkezdeki hayvanların bakımı, beslenmesi,  hayvanlara merkez tarafından verilen sağlık hizmetleri ile ilgili Merkez Sorumlusu Kemal Başat’tan bilgi aldı.
Bakan Oğuz, merkezin uluslararası standartlarda yürütmekte olduğu çalışmaları takdir ederek, çalışanları tebrik etti. 
Bakan Oğuz, merkezin gençlere çevre ve doğa bilinci kazandırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemesinin önemine işaret ederek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı dairelerle yürütülen işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Oğuz, bakanlığın imkanları ölçüsünde yaban hayatının ve yaban hayvanlarının korunmasına destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.
 

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