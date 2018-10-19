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Ya yol yapın ya da yoldan çekilin

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Alsancak Belediyesi ve Lapta Belediyesi ile bölge sakinleri, Alsancak Lapta yolunun çift şerit yapılması talebiyle eylem yaptı. Çıkarma Plajı önündeki yolu kapayan eylemciler yol çilesine son verilmesini istedi

Ya yol yapın ya da yoldan çekilin
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Alsancak Belediyesi ve Lapta Belediyesi ile bölge sakinleri,  Alsancak Lapta yolunun çift şerit yapılması talebiyle dün eylem yaptı.

İki belediyenin ortak organizasyonuyla gerçekleşen ve Yavuz Çıkarma Plajı önünde saat 16.00’da başlayan eylem sırasında, yol trafiğe kapatıldı.

Eyleme katılanlar, “çile yolu”, “güvenli yollar istiyoruz”, “bu çile bitsin”, “Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil” yazılı pankartlar taşıdı.
Eylemde konuşan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak Lapta yolunun çift şerit yapılacağı konusunda bundan önceki hükümet ve ilgili bakanlığın verdiği sözleri yerine getirmediğini hatırlattı.

2011’den beri bu yolun çift şeride dönüştürülmesi için birçok girişim yapıldığını, Alsancak Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra kendisi ve ekibinin de bu yönde mücadele verdiğini kaydeden Ataser, buna rağmen, bu sorunu çözmek için yetkililerin hiçbir adım atmadığını dile getirdi.
Alsancak’ın her geçen gün gelişmekte olan bir turizmin bölgesi olduğunu  kaydeden Ataser, bölgenin her açıdan gelişerek bir cazibe merkezi haline gelebilmesi için ulaşım altyapısının geliştirilmesinin şart olduğuna vurguladı.

 

Fotoğraflar: Atay YAMACI

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