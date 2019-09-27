Ya federal çözüm ya da kalıcı ayrılık

Cumhurbaşkanı Akıncı, adada iki devletli bir çözümden yana olmadığını ama önlerinde iki seçenek bulunduğunu belirterek, “Ya bu soruna federal bir çözüm olacak ya da kalıcı bir ayrılık olacak” dedi

Özlem Şahin ŞAKAR-New York

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Adada iki-devletli bir çözümden yana olmadığını, bunu öngörülebilir bir gelecekte görmediğini, ama önlerinde iki seçenek bulunduğunu belirterek “Ya bu soruna federal bir çözüm olacak ya da kalıcı bir ayrılık olacak. O yüzden uluslararası toplumun da Kıbrıs’ta bir çözüm için elinden geleni yapması lazım” diye konuştu.

Akıncı, 75. Dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları kapsamında geldiği New York’ta Sosyalist Enternasyonal Başkanı, Yunanistan eski başbakanı ve eski PASOK Lideri Yorgo Papandreu’nun davetiyle BM Genel Merkezi’nde gerçekleşen Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı toplantısına katılarak, konuşma yaptı.

Papandreu tarafından karşılanan Akıncı, Sosyalist Enternasyonal üye devlet ve hükümet başkanlarına hitap ettiği konuşmasında, Kıbrıs konusunda bilgi verip, son gelişmeleri aktardı.

Hidrokarbon konusunun iki tarafı birbirine yakınlaştırmak için kullanılmak yerine iki tarafı birbirinden uzaklaştırdığını kaydeden Akıncı, “Biran önce yeniden Kıbrıs konusunda çözüme odaklanmalıyız” diye konuştu.

Guterres’in son olarak, referans şartları üzerinde tarafların uzlaşmaya varması için tüm tarafların yardımcı olması gerektiğini söylediğini de anımsatan Akıncı, yeni sürecin sonuç odaklı ve uzayıp giden ucu açık müzakereler olmaması gerektiğini söyledi. “Bir 50 yılı daha müzakere ederek geçirmek istemiyoruz” diyen Akıncı, hidrokarbon konusunda da çözüme gidilmesi gerektiğini, bunun için de öncelikle referans şartlarında, ardından usulde ve sonuç getirecek iyi planlanmış ve yapılandırılmış bir süreç içinde uzlaşmaya varılması gerektiğini söyledi. Genel Sekreter Guterres’in de kendileri gibi ucu açık görüşmelerin eskide kaldığını ifade ettiğini hatırlatan Akıncı, Rum lideriyle dürüst bir diyaloğa girmek ve yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Ancak son dönemde Rum lideri Anastasiadis’in Crans Montana’dan sonra pekçok değişik çözüm seçeneklerinden bahsetmeye başladığını anlatan Akıncı, Rum liderin önce iki-devletli çözüm, sonra konfederasyon, sonra gevşek federasyon, sonra ademi merkeziyetçi (desentralize) federasyon ve son olarak da dönüşümlü başkanlık yerine dönüşümlü başbakanlıktan gibi değişik modellerden söz etmesinden yakındı ve “Kafa karışıklığı yaratan unsurlar arasında gidip geldi” dedi.

Birleşik Kıbrıs olduğunda yönetim şekli olarak başkanlık sistemine karar verildiğini, ama şimdi Anastasiadis’in bu anlamda parlamenter sistemden de söz ettiğini anlatan Akıncı, bu konularda bir açıklığa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Dünyada hiçbir şeyin aynı kalmadığını ve devamlı değiştiğine dikkati çeken Akıncı, “Ancak Kıbrıs’ta da işler değişiyor, ama kötü yönde. Adada birbirlerini tanımayan kuşaklar yetişiyor. Zaman geçtikçe adadaki ayrılık daha güçlü bir şekilde görünür oluyor” dedi ve çözüm yönünde aciliyet bulunduğunu söyledi.

Adada iki devletli bir çözümden yana olmadığını, bunu öngörülebilir bir gelecekte görmediğini, ama önlerinde iki seçenek bulunduğunu belirten Akıncı “Ya bu soruna federal bir çözüm olacak ya da kalıcı bir ayrılık olacak. O yüzden uluslararası toplumun da Kıbrıs’ta bir çözüm için elinden geleni yapması lazım” diye konuştu.

MOGHERİNİ İLE GÖRÜŞME

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüştü.

Akıncı, Mogherini'ye Kıbrıs sorunu ile ilgili referans kavramlarının oluşturulması çalışmaları hakkında bilgi verdi. Akıncı, bunun yanısıra Kıbrıs Türk kurumlarının AB standartlarına getirilmesi için yürütülen çalışmaların 2 yıldan beridir durmuş olmasının mahsurlarını bir kez daha anımsattı.