“Ya acil bir durum olsaydı?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir otobüs şoförü vatandaşımız, dün yaşadığı bir olayı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Bize gönderdiği fotoğrafta her şeyin ortada olduğunu belirten vatandaşımız, “Toplum olarak trafik kurallarında da diğer konularda olduğu gibi ne kadar geride olduğumuzu foto da görebilirsiniz” dedi.

Lefkoşa’nın işlek caddelerinden olan Terminal bölgesindeki bir park yeri çıkışında fotoğrafta görülen salon aracın tam köşe üzerinde park edildiğini belirten otobüs şoförü vatandaşımız, “Polisi aradım mal sahibini aradılar. Bir bayan geldi ‘dedim niye buraya park ettin?’ O da bana ‘5 dakika birşey alıp geliyordum’ cevabını verdi. Düşünün ki burada acil bir olay olsa ne olacak?” diyerek sitem etti.

Birçok kişinin ehliyeti alırken, hiçbir kuralı bilmeden öğrenmeden ehliyet aldığını iddia eden vatandaşımız, köşe üzerinde park edilen araçların her zaman için tehlike olduğunu ve yolu tıkamaya müsait olduğunu unutmamak gerektiğini sözlerine ekledi.