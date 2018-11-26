“WOODLE” görme engelli çocuklarla buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu ve Öğretim Görevlisi Hare Eminoğlu, görme engelli çocuklar için tasarladıkları uluslararası “A’ Design Award” ödüllü “WOODLE” isimli eğitici oyuncak ile ilk kez İzmir’de düzenlenen Görme Engelli Çocuk Şenliği’ne katıldı.

İzmir’de ilk kez düzenlenen Görme Engelli Çocuklar Şenliği'nde, özel eğitim alan görme engelli çocuklar, gönüllülerin de desteğiyle müzik ve sanat dolu etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirdi.İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi ve Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu iş birliğinde Görme Engelli Çocuklar Şenliği düzenlendi. İlki düzenlenen şenlikte görme engelli öğrenciler, farklı atölyelere katılarak oldukça keyifli bir gün geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası'nın açılış konseriyle başlayan etkinlikte sesli betimlemeli sinema filmi gösterimi, görme engelli çocuklara özel yoga gibi birçok etkinliğin yanısıra DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu ve Öğretim Görevlisi Hare Eminoğlu'nun görme engelli çocuklar için tasarladıkları ‘Uluslararası A Design Award’ ödüllü oyuncakları WOODLE ile hayvanları tanıma ve İngilizcelerini öğrenme etkinliği gerçekleştirildi.

WOODLE oyuncağının büyük ilgi, beğeni ve heyecanla karşılandığı etkinlikte öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve okul idaresi böylesi bir oyuncağın mutlaka seri üretime geçilerek çoğaltılması ve eğlenceli zaman geçirmenin ötesinde ders materyali olarak kullanıma geçirilmesini gerekliliğini vurguladılar. Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu müdürü ve öğretmenleriWOODLE oyuncağının bu alanda büyük bir boşluğu dolduracağınıve ilk talebin kendilerinden geleceğini ve bunu diğer illerdeki okulların ısrarla talep edeceğini belirterek, WOODLE’ın üretimi için de harekete geçmeye hazır olduklarını söylediler.

WOODLE Nedir?

WOODLE prototipleriyle ana sınıf ve ilkokul seviyesindeki farklı yaş gruplarından görme engelli çocuklara eğlenceli ve heyecanlı bir deneyim yaşatmak hedefleniyor.WOODLE, gerek görme engelli gerekse engelli olmayan çocukları ayırt etmeksizin, bir arada oynamalarını sağlayan eğitici bir oyuncaktır. Özellikle 3 yaş ve üzeri çocuklar için düşünülen WOODLE’ın her bir setinde iki hayvan bulunmaktadır. Parçalar doğru yazılıp, dizildiğinde doğru hayvan biçimini elde edecek şekilde bir oyuncak kurgulanmıştır. WOODLE’ın hem eğlendirici hem de eğitici bir yöntemle çocuğun gerek bilişsel gerekse de duyuşsal, dil, motor gelişimini oynayarak, dokunarak, okuyarak, yazarak görme ve dokunma hislerini harekete geçireceği düşünülmektedir.