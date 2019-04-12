Wikileaks’in Kurucusu Julian Assange Hakkında Hafızamızı Tazeleyelim

Bir dönem çok sık duyduğumuz bir isimdi Julian Assange. Wikileaks kurucusu Assange ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gizli yazışmalarının ardından tüm dünyada dikkatleri üstüne çekmiş, 2012 yılında da Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmıştı. Assange Ekvator Büyükelçiği’nin davet ettiği polisler tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Julian Paul Assange’ın çocukluğundan başlayalım. 3 Temmuz 1971’de Avustralya’nın Queensland eyaletinin Townsville şehrinde doğan Assange’ın annesi Christine Ann Hawkins, görsel sanatçı; babası John Shipton, anti-savaş eylemcisi ve müteahhit. Assange, çift ayrıldıktan sonra dünyaya geldi. Assange, henüz 1 yaşındayken annesi aktör Richard Brett Assange ile bir evlilik yaptı ama bu evlilik çok sürmedi ve boşandı. Brett Assange ile boşandıktan sonra ise Leif Meynell ile birlikte oldu. Çocukluğu göçebe gibi geçen Assange, 13’ten fazla Avustralya şehrinde yaşadı. İlkokulu 1979–1983 yıllarında New South Wales’ta, liseyi Townsville’da okuyan Assange, 1994’te Central Queensland Üniversitesi’nde ve 2003–2006 yılları arasında Melbourne Üniversitesi’nde okudu. Programlama, matematik ve fizik eğitimi aldı. Assange’ın Wikileaks hikayesi burada başlıyor. 1987 yılında Mendax kullanıcı adıyla hackerlık işine girdi.International Subversives adını verdikleri hacker grubunu oluşturdu. Grup olarak hackledikleri arasında Pentagon, MILNET, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri, NASA, Overseas Telecommunications Commission, Citibank, Lockheed Martin, Motorola, Panasonic bulunuyordu. 1993 yılında Assange, Victoria Polisi Çocuk İstismarı Birimi’ne teknik danışmanlık verdi ve kovuşturmalara yardımcı oldu. Aynı yıl, Avustralya’daki ilk halka açık internet servis sağlayıcılarından biri olan Suburbia Public Access Network’te çalışmaya başladı. Usenet önbellekleme yazılımı NNTPCache (1996),Rubberhose için inkar edilebilen şifreleme sistemi (1997),ve web tabanlı arama motorları için komut satırı aracı Surfraw’ı yaptı (2000). Bu dönemde, AUCRYPTO forumunu yönetti, 1996 yılında 5.000 aboneye sahip olan “bilgisayar güvenliği konusunda tavsiyeler veren” bir web sitesi olan Best of Security’yi çalıştırdı. Avustralyalı bilgisayar korsanları hakkındaki Suelette Dreyfus’un Underground (1997) kitabının araştırmasına katkıda bulundu. Bütün bu çalışmalarının sonucu olarak 2006 yılında Wikileaks’i kurdu. WikiLeaks, Küba’daki Amerikan üssü Guantanamo’da esirlere yapılan muameleye dair kurallar, Kenya’daki yargısız infazlar, Afganistan ve Irak Savaşı’ndaki sivil ölümlerine dair belgeler yayınladı. 2010 yılının Kasım ayına geldiğimizde yayımladığı belgeler ile büyük yankı uyandırdı. Assange ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurdu ve tartışmalara neden oldu. İngiliz mahkemesi, Assange’ın 2010’da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç’e iadesine karar vermişti. Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012’de İsveç’e iadesi halinde ABD’ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador’un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. Büyükelçiliğin bir odasında yaşamaya başlayan Assange için büyükelçilik çalışanları Assange kaykaya bindiği için ve futbol oynadığı için şikayetçi oldu. Ekvador hükümeti Mart 2018’de sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange’ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti. Assange’nın tutuklanmasına ilk tepki sık sık Julian Assange’ın hayranı olduğunu söyleyen Pamela Anderson’dan geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Anderson, “Şok içindeyim. Nasıl yaparsınız?” dedi. Assange’ın gözaltına alınmasına sebep Ekvator Büyükelçiliğinin verdiği sığınma hakkını geri çekmesi oldu.