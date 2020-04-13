Wi-Fi Dalgalarının Seslerini Duymak İster misiniz?

90’lı yıllarda çocuk olabilen şanslı kişiler, çevirmeli ağa bağlanırken çıkan sesi hatırlarlar. Sanki uzaylılardan ya da bilmediğimiz evrenlerden gizli mesaj gelmiş gibi bizi heyecanlandıran bu sesin güncel versiyonunu duymak da artık mümkün.

Bilim yazarı olan ve 20’li yaşlarda duyma yetisini kaybeden Frank Swain, ses sanatçısı Daniel Jones ile el ele verip kablosuz ağın sesini kaydetmeyi başardı.







iPhone’u hackleyerek Wi-Fi sinyallerini sese dönüştüren ve bu sesi Swain’in işitme cihazına gönderen ikili, Swain’in yürüdüğü sokaklarda yayılan Wi-Fi sinyallerini yakalayıp görselleştirdiler. Dünyada Wi-Fi sinyallerini duyan ilk kişi olan Swain, bu girişim ile insanların normalde duyamayacağı sesleri duyulabilir ses dalgalarına çevirirken, aynı zamanda elli kişinin konuştuğu bir odada bile tek bir şeye odaklanabilmemizin önünü açıyor.





Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan sosyal sorunlar üzerine çalışmalar yapan Frank Swain ve aynı zamanda bir yazılım mühendisi olan Daniel Jones, henüz prototip aşamasında olan Phantom Terrains adlı platformu hayata geçirdiler. Geçtiğimiz günlerde uzay aracı Rosetta’nın kuyruklu yıldızın şarkısını kaydetmesiyle ortaya çıkan ses kaydı internet aleminde epey yankı bulmuştu. Bakalım Wi-Fi dalgarının şarkısı da aynı etkiyi oluşturacak mı? Kablosuz ağ sinyallerini aynı bir dili çevirir gibi ses dalgalarına çeviren ikili, bizi çocukluğumuza götürmekle kalmıyor, aynı zamanda uzaylılarla aramızdaki gizli mesajlaşmayı da yeniden hayal etmemizi sağlıyor. İşte o ses:





https://soundcloud.com/ideoforms/phantom-terrains-broadcasting-house



Çocukluğuna dönüp nostaljik uzaylı mesajını dinlemek isteyenler de buradan buyursun.



https://soundcloud.com/john-pemberton/modem-dialup