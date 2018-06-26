Washington Temsilcisi olarak atanan Lakadamyalı 1 Temmuz'da göreve başlıyor

Bakanlar Kurulu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Washington Temsilcisi olarak atanan Mustafa Lakadamyalı, 1 Temmuz itibariyle görevine başlıyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Lakadamyalı, Washington görevine başlamadan önce Müsteşar olarak görev yaptığı Dışişleri Bakanlığında da personel ile vedalaştı.

Lakadamyalı onuruna verilen yemeğe Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı. Özersay, Lakadamyalı’ya yeni görevinde başarılar diledi.

LAKADAMYALI’NIN ÖZGEÇMİŞİ

Mustafa Lakadamyalı, 1995-1997 yılları arasında Londra Temsilciliği’nde siyasi işler memuru, 1997-2000 yılları arasında ise Brüksel Temsilciliği'nde Temsilci yardımcısı olarak görev yaptı.

Lakadamyalı, 2003-2007 yılları arasında Cenevre Temsilciliği'nde Temsilci yardımcılığı görevinin ardından bir yıl süreyle Ankara Büyükelçiliği’nde Büyükelçilik Müsteşarı olarak çalıştı.

2008 yılında Dışişleri Bakanlığı Müdür/Temsilci mevkiine atanan Lakadamyalı 2 yıl süreyle İslam İşbirliği Teşkilatı ile İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüttü. 1 Kasım 2010’da Ankara Büyükelçisi olan ve 4 yıl bu görevi yürüten Lakadamyalı, Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müdürü ve İki Toplumlu Geçiş Kapıları Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Türk Başkanı görevlerini yürüttü.

Lakadamyalı, 2016 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı’da Müsteşar olarak görev yapmaktaydı.