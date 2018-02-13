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Vuruşkan, törenle anılacak

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Vuruşkan, törenle anılacak
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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, ulusal davaya büyük emeği geçen Kore ve Kıbrıs gazisi ilk bayraktar E. Albay Rıza Vuruşkan’ın vefatının 39’uncu yıldönümü dolayısıyla perşembe günü saat 10:00’da Dernek Gençlik Merkezi’nde anma töreni düzenleneceğini duyurdu. 

Yazılı açıklama yapan dernek genel başkanı yardımcısı Celal Bayar, törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve konuşmaların ardından “Kıbrıs Vatandır Sempozyumu”na katkı koyanlara teşekkür belgesi, derneğe hizmeti geçenlere de plaket verileceğini, törenin Mücahitler Marşı ile sona ereceğini belirtti.

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