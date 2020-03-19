Malpas Otel’e götürülen öğrencilerden Lal Sargun, rahatlarının yerinde olduğunu temiz hava almak için balkona çıktıklarını ve dışarıda sürekli sağlık ekibi ve polis bulunduğunu söyledi

Ercan'a önceki akşam inen uçakta bulunan ve karantina otel konumundaki Malpas Otel’e götürülen öğrencilerden Lal Sargun, içinde bulundukları şartları ve duygularını paylaştı.

Sargun “KKTC’ye uçuş bulmakta çok zorlandık. Çok stresli bir kaç gün geçirdik” dedi.

Lal Sargun “Memleketimize gelebildiğimiz için şükrediyoruz. Ailemiz ile telefonda görüntülü iletişimimiz var. Onun dışında bize ihtiyaçlarımızı yollayabiliyorlar ama odadan dışarıya hiçbir şey gönderemiyoruz kirli kıyafetler dahil. Virüsü engellemek adına her şey düşünülüyor. Ailelerimizi göremeyeceğiz 14 gün… Olması gerekenin bu olduğunu biliyor ve saygı duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Sargun, rahatlarının yerinde olduğunu temiz hava almak için balkona çıktıklarını ve dışarıda sürekli sağlık ekibi ve polis bulunduğunu söyledi.

Sargun, yemeklerinin belirli saatlerde düzenli olarak kapı önüne konulduğunu söylerken "Bize iyi bakan ve memleketimizin sağlığı için gece gündüz çalışan herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.