Virüs, yoksulluğa sürüklüyor

Korona virüsün yol açtığı ekonomik kriz nedeniyle gıda destek paketlerinde talep patlaması yaşandı. Sadece Lefkoşa Belediyesi’ne günde 400 adet gıda destek talebi geliyor. LTB’nin bugüne kadar aldığı toplam gıda destek talebi ise 5 bini geçti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı katıldığı televizyon ve haber portallarının sosyal medyada yer alan programlarında hem gündemi değerlendirdi hem de Korona virüsü ile mücadele konusunda LTB’nin çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Bugüne kadar 5.000’den fazla gıda destek paketinin dağıtıldığını, LTB’ye günde yaklaşık 400 adet gıda destek paketi talebi geldiğini ifade eden Başkan Harmancı, LTB’nin bugüne kadar aldığı toplam gıda destek talebinin ise 5.000’i geçtiğini belirtti.

Bu süreçte LTB Paylaşım Mutfağı’nın da daha etkin bir hale getirildiğini belirten Harmancı, haftada 3.550 porsiyon yemek yapıldığını belirtti.

65 yaş ve üzeri bireyler için süpermarket alışverişlerinin yapılmasının yanı sıra eczane ve hastane hizmeti sunduklarını da kaydeden Harmancı, defin saatlerini ise sabah saat 10’a aldıklarını belirtti.

Gıda yardımlarının LTB Mezbahası’nda toplanması kararının önceden belirlendiğini ifade eden Harmancı, mezbahanın konumu ve hijyen bakımından çok üstün standartları sahip bir merkez olması nedeni ile tercih edildiğini söyledi.

LTB’nin gıda dağıtımının düzenli ve doğru bir şekilde yapılabilmesi için yeni bir yazılım üzerinde çalıştıklarını kaydeden Harmancı, çalışmanın tamamlanması ile beraber bunu hükümet ve ilgili paydaşlara sunulacağını söyledi.

Başkan Harmancı herkesin bu sistemi yardım yapan diğer kurumların da istekli bir şekilde kullanması ve paydaş olması halinde daha düzgün bir temelde çalışmaların ilerleyeceğini söyledi.

Harmancı, sokak hayvanları için de bugüne kadar 2,5 ton mama dağıtıldığını belirtti.

HÜKÜMETE KARŞI GÜVEN YOK

Hükümete karşı güven duyulmadığını, şeffaflığın bu dönemde yönetim açısından önemli bir detay olduğunu belirten Başkan Harmancı, “Güven kazanırsanız aldığınız kararlar sorgulanmaz, halk arkasında durur. Neden yerel yönetimlere daha çok güven duyuluyor? Biri karar alıcı, diğeri halkın yanında, halka yardımcı olmaya çalışıyor. Çünkü 7/24 ulaşılabilir konumdayız, gerek sosyal medya üzerinden gerekse de 185 hattından bu mümkün. Bu dönemde halkın daha tedirginolması nedeni ile daha yoğun çalışıyoruz. Bir yandan da insanlarımızın endişelerini gidermeye de çalışıyoruz” dedi.

LTB olarak 6 bin yardım paketi için ödemede bulunduklarını 5 bin yardım paketinin hayırsever işinsanları tarafından karşılandığını, bu ülkenin sırtından zengin olmuş birçok önemli iş insanının ortada görünmediğini belirten Harmancı, hükümetin bir an önce varlık vergisi kavramını hayata geçirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Harmancı sözlerini “Planlı olmak, doğru yönetebilmek insanlara güven verir, plansızlık, günü birlik kararlar ve bu olayı önemsememiş gibi farklı farklı açıklamalar ise tam ters etkiyi yaratır. Hala geç değildir, hükümetin ve bakanlıkların iletişim stratejileri bir an önce değişmesi herkesin yararına olacaktır Bu işler geçtikten sonra da halka en yakın ve hızlı hareket ederek ulaşan yerel yönetimlerin yetkileri arttırılmalıdır” diyerek tamamladı.

