Vicdani ret, Anayasa’ya aykırı değil

Başbakan Erhürman, Vicdani Ret Yasa Tasarısı için GKK ve Başsavcılık’tan görüşler alındığını ifade ederek, bu konuda Anayasa Mahkemesi kararı olduğunu, yasa koyucunun bunu yapabileceği kararı bulunduğunu belirtti

Başbakan Tufan Erhürman, Vicdani Ret Yasa Tasarısı'nın, hükümeti oluşturan dört partinin programında ve hükümet programında yer aldığını ve konunun insan hakları çerçevesinde Meclis’e getirildiğini belirterek, yasanın, her isteyenin yararlanacağı bir yasa olmadığını söyledi.

Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Başsavcılık’tan da görüşler alındığını ifade ederek, bu konuda Anayasa Mahkemesi kararı olduğunu, yasa koyucunun bunu yapabileceği kararı bulunduğunu, komitede de tüm paydaşların katılımıyla konunun irdeleneceğini belirtti.

Erhürman, Mecliste vicdani ret konusuna değinerek, Meclis’e girdiği günden beridir “başka işiniz yok mu” sorusunu çok defa duyduğunu ve çok şaşırdığını ifade etti.

Başbakan Erhürman, hükümeti oluşturan partilerin hepsinin programında ve hükümet programında da vicdani ret konusunun bulunduğunu, bunun da yasa tasarısına çevrildiğini ve Meclis’e sunulduğunu kaydetti.

Erhürman, yasa tasarısını İçişleri Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu’na getirdiğini söyleyerek, süreci ve çalışmaları anlattı, bunun diğer gündemi ötelemek veya gündem şaşırtmak için ortaya atılmadığını vurguladı.

Yasa tasarısının insan hakları çerçevesinde Meclis’e getirildiğini ifade eden Erhürman, bu yasa tasarısını bu mantıktan ele alarak getirdiklerini söyledi.

Erhürman, bu konuda Güvenlik Kuvvetleri ve Başsavcılık’tan da görüşler alındığını ifade ederek, hukuki görüş alındığını, bu konuda Anayasa Mahkemesi kararı olduğunu, yasa koyucunun bunu yapabileceği kararı bulunduğunu, komitede de tüm paydaşların katılımıyla konunun irdeleneceğini belirtti. Tufan Erhürman, yasa tasarısı yasallaşırsa oluşacak vicdani ret uygulama komitesinin bağımsız olacağını ve hukuki idari çerçeveyi değerlendireceğini kaydetti.

Başbakan Erhürman, soruları da yanıtladı. Erhürman, ülkede ateşkes olduğu yorumları üzerine herkesin kendi yorumunu yapabileceğini ifade etti, yasa tasarısının Meclis’e verildiğini, komitede görüşüleceğini ifade etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile kısa süreli tartışma yaşayan ve Tatar’ın “yasa tasarısını neden ivedilikle görüşülmesi için Meclis’e getirmediniz, çünkü 27 milletvekili desteği bulmazdı, bununla ilgili dava hangi insan hakları mahkemesinde ele alınıyor” demesi üzerine tüm milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Erhürman da, esprili bir şekilde tartışma arasında kürsüden söz isteyerek, endişeleri bildiğini, vicdani ret yasasının her isteyenin kullanacağı bir yasa olmadığını belirterek, bu konuyu ciddiyetle ele aldıklarını, Meclis’te tartışmaya açık olduğunu, komitede ele alınacağını, Meclis’e geleceğini ve burada karar alınacağını, ortada heyecanlanacak sıkıntı olmadığını kaydetti.