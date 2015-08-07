Veysel Eroğlu, 'son parçanın montajı' törenine katılmak üzere KKTC'ye geldi.

Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, KKTC’ye Boruyla Su Temini Projesi kapsamında “son parçanın montajı” törenine katılmak üzere KKTC’ye geldi. KKTC Su Temin Projesi’nde...

Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, KKTC’ye Boruyla Su Temini Projesi kapsamında “son parçanın montajı” törenine katılmak üzere KKTC’ye geldi.

KKTC Su Temin Projesi’nde deniz ve karadaki altyapı çalışmaları son aşamaya geldi. Karadan 5 km açıkta deniz geçişi isale hattının son 500 metrelik kısmı da bugün düzenlenen törenle monte edildi. Bir sonraki aşama ise, bugün monte edilen borunun denize batırılması, borulardaki deniz suyunun boşaltılması ve tatlı suyun verilmeye başlanması olacak.

Suyun ilk etapta Lefkoşa’ya Ekim ayı sonuna kadar verilmesi hedefleniyor. Karadaki isale dağıtım hatlarının %52’si tamamlandı.

500 metrelik su boru hattının montajı bugün düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene TC Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Önder Sennaroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, TC Devlet Su İşleri Genel Müdürü Ali Rıza Diniz ve Deniz İsale Hattı’nın ihalesini üstlenen iki şirketten biri olan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Orhan Kalyoncu ve diğer yetkililer katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından saat 14.30’da, Başbakan Ömer Kalyoncu tarafından da saat 15.15’de kabul edilecek olan Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu; Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Önder Sennaroğlu ile saat 16.00’da görüşecek. Eroğlu’nun, temaslarını tamamlamasının ardından saat 18.30’da KKTC’den ayrılması bekleniyor.