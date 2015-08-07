Başbakan Ömer Kalyoncu, Türkiye’den adaya gelecek suyun dağıtımının çok önemli olduğunu, en kısa zamanda yasal mevzuatın tamamlanarak sonuçlanması için gereken çalışmaların yapılacağını...

Başbakan Ömer Kalyoncu, Türkiye’den adaya gelecek suyun dağıtımının çok önemli olduğunu, en kısa zamanda yasal mevzuatın tamamlanarak sonuçlanması için gereken çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Su Temini Projesi’nin deniz geçişinin tamamlanması dolayısıyla günübirliğine KKTC’ye gelen TC Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Başbakan Ömer Kalyoncu tarafından kabul edildi, ardından Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Önder Sennaroğlu ile görüştü.

YASAL MEVZUAT HAZIRLANIYOR

Başbakan Kalyoncu kabulde, yoğun çalışmalar sonucu KKTC’ye taşınacak suyun doğru kullanılması gerektiğini vurguladı.

Hükümet olarak üstlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını dile getiren Kalyoncu, su yönetimi konusunda yasa çalışması olduğunu, kısa sürede de tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

SENNAROĞLU

Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Önder Sennaroğlu da, KKTC’ye Türkiye’den su gelmesinin “milat” olduğunu dile getirerek, doğal kaynakların kısıtlı olduğu adada su kaynaklarında sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Türkiye’den gelecek suyun bir damlasının bile harcanmaması gerektiğini vurgulayan Sennaroğlu, gelecek suyun olası bir çözümden sonra da paylaşılacağının konuşulduğunu ifade ederek, suyun barış suyu olmasını temenni etti.

EROĞLU

Kabullerde konuşan Eroğlu da, asrın projesi olarak bilinen su boru hattının döşenmesinin son aşamasına gelinmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, suyun yönetimi konusunun çok acil sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Suyun dağıtımı konusunda Türkiye ve KKTC’den oluşan heyetlerin daha önceleri de sürekli bir araya gelerek çalışmalar yaptığını dile getiren Eroğlu, görüşmeler neticesinde bir sözleşme ve protokol olduğunu, buna ek olarak da bir anlaşmanın var olduğunu belirtti.

Bu çerçevede hazırlanıp gönderilen yazının gereğinin yapılmasını talep eden Eroğlu, suyun işletmesinde hata olmaması gerektiğini kaydetti.

Eroğlu, yakında testlere başlanacağını ve Lefkoşa’ya en kısa zamanda suyun akmasının sağlanacak olmasında duydukları memnuniyeti de belirtti.