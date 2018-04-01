“Veteriner Dairesi sorumluluk üstlenmeli”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Veteriner Dairesi’nin sorumluluk üstlenip tüm sahipsiz hayvanların çiplenmesi ve çiplenen hayvanların da denetlenmesi gerektiğini belirtti

Hayvan Refahı Yasası’nın tüzüklerinin eksik olması nedeniyle ülkede başıboş hayvanlar konusunda ciddi bir keşmekeş yaşanıyor.

Hayvanlara karşı duyarlı olan vatandaşlar, sahipsiz hayvanları sahiplenerek bakımlarını üstlenmeye, sokakta karınlarını doyurmaya çalışırken; bazı vatandaşlar ise başıboş hayvanlardan rahatsızlık duyuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 4 Mart 2013 tarihli Kırk üçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (32 Oyla) kabul olunan “Hayvan Refahı Yasası”, Anayasa’nın 94’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası gereğince KKTC Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunmasının üzerinden tam 5 yıl geçmesine rağmen halen uygulanmıyor.

Resmi makamlar, devlet kurumları ve yerel yönetimler ise yasal boşluk nedeniyle görev, sorumluluk ve yükümlülüklerini net olarak bilemiyor, ya da yasanın tüzük eksikliklerini fırsat bilerek görev ve sorumluluklarından kaçıyor.

Ülkenin hemen her bölgesinde başıboş hayvan sorunu ciddi bir sorun olarak yerel yönetimlerin karşısında duruyor. Evrenselgazete, her bölgede başıboş hayvan sorununu yerel yönetimlere soruyor.

Güzelyurt’ta sahipsiz hayvanlarla ilgili, tedavi merkezi, kısırlaştırma merkezi ve sahiplendirme merkezi projesinin hayata geçirileceği belirtilirken, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Hayvan Refahı Yasası’nda belediyelerin rollerinin netleştirilmesi, belediye yetki ve sorumluluklarının nereye kadar olduğunun ortaya konması gerektiğini vurguladı.

Özçınar, “Yasaya dayandırılmayan her olay ileride karşımıza sorun olarak çıkar” dedi. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye olarak, şuanda inşası devam eden projenin barınaktan öte, bir rehabilitasyon merkezi olacağını kaydetti.

Projenin inşasının Güzelyurt Belediyesi tarafından karşılanacağını belirten Mahmut Özçınar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de bahse konu proje için tesisat desteği verdiğini anlattı.

Hayvan rehabilitasyon merkezinin yapılması için gerekli arazinin geçmiş hükümetler döneminde belediyeye tahsis edilmediğini de belirten Özçınar, “Nazım Çavuşoğlu tarafından bu konuda belediyeye arazi tahsisi için gerekli öneri bakanlar kuruluna getirilmiş ve son bakanlar kurulu toplantısında belediyemize arazi tahsis edilmiştir. Yeni bütçemiz ve Kocaeli Belediyesi’nin de katkılarıyla bu işi yapacağız” dedi.

“YASADAKİ KEŞKEMEŞE RAĞMEN REHABİLİTASYON MERKEZİ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Hayvan Refahı Yasası’nın henüz yürürlükte olmamasına ve ilgili Bakanlığın sorumluluk, kontrol ve denetimi konusunda gerekli tüzüklerin hazırlanmamasına rağmen, Belediye olarak böyle bir projeyi hayata geçirmeye çalıştıklarını kaydeden Özçınar, “Bu projenin tamamlanmasıyla, olayı yüzde 80 çözmüş olacağız. Bundan sonra eğer yasa ve tüzükler hayat bulursa ve denetim konusunda da Veteriner Dairesi sorumluluğu üzerine alırsa, bölgemizde sahipsiz hayvan sorunu ortadan kalkmış olacak” diye konuştu.

“REHABİLİTASYON MERKEZİ İNŞA EDİLİYOR”

Güzelyurt Belediyesi tarafından başlatılan tedavi merkezi, kısırlaştırma merkezi ve sahiplendirme merkezi projesi ile ilgili detaylı bilgiler veren Özçınar, sahipsiz sokak hayvanlarının, sokaktan alınmasıyla birlikte, gerekli hijyen temizliği ve bakımının yapılmasının ardından, bu hayvanlarının kısırlaştırıldıktan sonra sahiplendirileceklerini anlattı.

VETERİNER DAİRESİ SORUMLULUK ÜSTLENMELİ!

Bu konuda Veteriner Dairesi’nin sorumluluk üstlenip tüm sahipsiz hayvanların çiplenmesi gerektiğini kaydeden Başkan Özçınar, çiplenen her hayvanların da denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bir hayvanın dışarıda başıboş kalmasının bir asgari ücretle 4 asgari ücret arasında cezası olduğunu dolayısıyla Hayvan Refahı Yasası’nın tekrardan ele alınması gerektiğini vurguladı.

YASA VAR TÜZÜK YOK!

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Hayvan Refahı Yasası’nın tüzüklerinin çıkarılması ve ülkede artık bu yasanın uygulanması gerektiğini söyledi.

Tüzük çıkarılmadığı için bahse konu yasanın uygulanmadığını kaydeden Özçınar, komitelere belediyelerin dahil edilmediğine de dikkati çekti. Başıboş hayvan sorunu konusunda, sorumluluk yüklenmesi beklenen belediyelerin komitelerde söz sahibi olmadığını vurguladı.

“TOPLANAN PARA CEZALARI BELEDİYELERE AKTARILMIYOR”

Bahse konu bu yasaya göre, başıboş hayvanlar ile ilgili esas sorumlunun Tarım Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi’nde olduğunu vurgulayan Özçınar, ilgili yasanın “İdari Yaptırımlar ile Suç ve Cezalar’ kısmında, ‘Bakanlık tarafından tahsil edilen idari para cezaları, suç hangi Belediye sınırları içinde işlenmişse o Belediyeye aktarılır” dendiğine de dikkati çekti. Yasaya göre, “Belediyeler aktarılan bu parayı, sadece hayvan barınağı yapımı, tadili ve idamesi ile bu Yasa amaçları bakımından yapılacak diğer harcamalarda kullanabilir” denirken; , şuanda hayvanlarla ilgili cezalardan tahsil edilen paranın yerel yönetimlere aktarılmadığına dikkati çekti.

“ÜLKENİN TEK BARINAĞA İHTİYACI VAR”

Ülkenin tüm bölgelere hizmet verebilecek bir tek barınağa ihtiyacı olduğunu söyleyen Özçınar, her belediye buna katkı sağlayarak denetim mekanizmasının tek elden sağlanmasının en doğru yöntem olacağını savundu. Barınak yapımının maliyetlerinin yüksek olduğunu ve yerel yönetimlerin bu maliyetlerin altından kalkmasının mümkün olmadığını anlattı.

Belediyelerin gelirlerinin ancak ayakta durmasına yetebildiğini kaydeden Özçınar, “vatandaşlara bu konuda herhangi bir vergi sistemi koyamayız. Çünkü yasa bu konuda para tahsil etme yetkisini bize vermiyor. İdari para cezalarını toplama yetkisi Veteriner Dairesi’ndedir. Yasa, idari para cezalarının belediyelere aktarılmasını öngörür. Belediyelerin de buna göre başıboş hayvanların barınmasında kullanmasını öngörür. Fakat Veteriner Dairesi’nce tahsil edilen bu paralar belediyelere aktarılmıyor” dedi.

(Rana Sarro)