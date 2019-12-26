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Veteriner Dairesi'nden küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı için bir takım önlemler

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Veteriner Dairesi, Dipkarpaz Bölgesi’nde küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı şüphesiyle ilgili tedbir amaçlı bir dizi karar aldı

Veteriner Dairesi'nden küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı için bir takım önlemler

Veteriner Dairesi, koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığının, insana bulaşan bir hastalık olmadığını belirterek, tedbir amaçlı bir dizi karar alındığını açıkladı.

Veteriner Dairesi, Dipkarpaz Bölgesi’nde küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı şüphesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Veteriner Dairesi, konuyla ilgili olarak ivedi şeklide çalışmalara başladıklarını ve koyun ve keçilerde görülen çiçek hastalığının, insana bulaşan bir hastalık olmadığını vurguladı. Açıklamada, Veteriner Dairesi’nin tedbir amaçlı bir dizi kararlar aldığı belirtildi ve kararlar şöyle sıralandı:

1.Dipkarpaz köyündeki küçükbaş hayvanların kasaplık kesimlerinin, ikinci bir karara kadar Veteriner Dairesi’nin özel izini ile yapılması

2. Kesimlerin, Veteriner Dairesi’nin uygun göreceği mezbaha veya mezbahalarda yapılması,

3.Hastalık şüphesi görülen ağıllardan başlamak üzere, 3 – 5 km’lik alanı kapsayan ağıllarda gerekli dezenfeksiyon uygulanması için çalışma başlatılması,

4.Şüpheli hayvanlardan kan örnekleri alınıp, ileri tetkik için Türkiye’ye gönderilmesi

5.Polis Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimlere konu ile ilgili bilgi verilmesi”

Açıklamada şüpheli hayvanların test sonuçları çıktıktan sonra eylem planı uygulanacağı da belirtildi.

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