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Veteriner Dairesi bazı üreticilere tedbir uygulama kararı aldı

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Veteriner Dairesi, 15 Nisan’a kadar hayvanlarından kan numunesi aldırmayan ve hastalıklı hayvanları sürüden ayırmayan küçük ve büyükbaş üreticilere yönelik tedbir uygulama kararı aldığını açıladı

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Veteriner Dairesi bazı üreticilere tedbir uygulama kararı aldı
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Veteriner Dairesi, 15 Nisan’a kadar hayvanlarından kan numunesi aldırmayan ve hastalıklı hayvanları sürüden ayırmayan küçük ve büyükbaş üreticilere yönelik tedbir uygulama kararı aldı.
Veteriner Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, hastalıklarla mücadele programlarının başarılı bir şekilde sonuçlanması, üreticilerin programları sahiplenmesi ve aktif katılımı ile mümkün olduğu, üreticilerin çok büyük bir çoğunluğunun katılım gösterdiğini veHastalıklardan Ari Sertifikası almaya hak kazandığı kaydedildi.
EK TEDBİRLER UYGULANACAK
“Ancak, bazı üreticilerin aynı hassasiyeti göstermediği ve hem kendi hayvanlarının hem de ari işletmedeki hayvanların sağlığını tehlikeye attığı belirlenmiştir. Numune aldırmayan ve brusella ile enfekte hayvanları sürüden çıkartmayan üreticiler için ek tedbirler uygulanacak” denilen açıklamada, “Hayvan sağlığına ilişkin mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmeyen üreticilerin, Hayvan Sağlığı Yasası kurallarını ihlal etmenin yanında, hastalıklarla mücadele sürecinde önemli risklerin oluşmasına da neden olduğu kaydedildi.
KAN ÖRNEĞİ ALDIRMAYAN ÜRETİCİLERE UYGULANACAK TEDBİRLER
Açıklamada, 15 Nisan tarihine kadar kan numunesi aldırmayan üreticilere, hayvan hareketi yasağı uygulanacağı, küçükbaş doğrudan gelir desteği ödemelerinin ve büyükbaş üreticilere süt üzerinden yapılan ek prim desteğinin durdurulacağı, herhangi bir hastalık veya doğal afet durumunda Genel Tarım Sigortası üzerinden yapılan tazminat ödemelerinin yapılmayacağı belirtildi.
HAYVANLARI SÜRÜDEN AYIRMAYAN ÜRETİCİLERE UYGULANACAK TEDBİRLER
Kendilerine bildirim yapılmasını takiben 1 ay içinde pozitif hayvanları sürüden çıkarmayan üreticilere küçükbaş doğrudan gelir desteğinin ve büyükbaş abort vakaları için genel tarım sigortası tarafından yapılan tazminat ödemelerinin durduracağı belirtilen açıklamada, iki ay sonra bahse konu üreticilerden süt alınmayacağı, 3 ay içerisinde kesime gönderilmeyen hayvanların Veteriner Dairesi tarafından toplanıp kesiminin yapılacağı kaydedildi.
ÜRETİCİLERE ÇAĞRI
Açıklamada, hayvanlardan kan alımı ve tüberkülin testi uygulama işlemleri içinüreticilerin gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayacak şekilde hayvanlarını belirlenen tarihte ağıl veya ahırda bulundurmaları, kan alımı veya tüberkülin uygulaması sırasında zarar görmelerini engelleyecek şekilde tutmaları ve varsa tanımlanmamış (numarasız ve kayıtsız) hayvanların tanımlanmasını sağlamaları gerektiği kaydedildi.
PROGRAMLAR 2016 YILINDAN BU YANA UYGULANIYOR
Veteriner Dairesi tarafından 2016’da başlatılan Brusella, Tüberküloz ve Sığır Löykozu hastalıklarının kontrol ve eradikasyonu çalışmalarının Avrupa Birliği (AB) teknik yardım ve finansman desteğiyle sürdürülmekte olduğu kaydedilen açıklamada, ülke genelinde 616 büyükbaş işletmesinden 34 bin 849 kan numunesi alınarak Brusella için test edildiği, 40 bin adet sığıra Tüberkülin testi yapıldığı; 3 bin 476 koyun keçi sürüsünden, 251 bin 234 kan numunesi toplanıp, Brusella hastalığı için test edildiği kaydedildi.

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