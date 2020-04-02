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Vergide yüzde 10 ek indirim

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Maliye Bakanlığı, vergi ödemelerine daha önce uygulamaya konan yüzde 5’lik indirime ek olarak yüzde 10 daha indirim yaptı

Vergide yüzde 10 ek indirim

Maliye Bakanlığı, 31 Mart - 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak vergi ödemelerine, daha önce uygulamaya konan yüzde 5’lik indirime ek olarak yüzde 10 daha indirim yapıldığını duyurdu, ilgili dönemdeki vergi yatırımlarına toplam yüzde 15 indirim uygulanacağını belirtti.
Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 2018 yılında yürürlüğe giren E- Vergi Otomasyon Sistemi uyarınca vergi yatırımlarının, her türlü beyan ve ödemelerin Gelir ve Vergi Dairesi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabileceği vurgulandı.
Öte yandan, emeklilerin yoklama belgesi ibrazına da ikinci bir duyuruya kadar gerek olmadığı açıklandı. 

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