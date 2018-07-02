Vergi-Sen'de Başkan yeniden Şebnem Kuyucuoğulları

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen)’in Başkanlığına yeniden Şebnem Kuyucuoğulları getirildi.

Vergi-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cuma günü yapılan 10. Genel Kurul Toplantısında, Sendikanın yönetimi de şöyle oluşturuldu:

“Genel Sekreter: Ediz Uzun, Mali Sekreter: Kıymet Baytaroğlu, Genel Sekreter Yardımcısı: Duygu Mısırlı, Üye Sorunları Sekreteri: Feride Örü, Eğitim Sekreteri: Cem Gökbörü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler: Ünsal Keyfiala, Sosyal İşler Sekreteri: Mustafa İnçay, Bilgi İşlem Sorumlusu: Halil Koşucu, Örgütlenme Sekreteri: Kemal Akbatu, Lefkoşa Bölge Temsilcisi: Selçuk Amcaoğlu, Girne Bölge Temsilcisi: Ali Akyürek, Güzelyurt Bölge Temsilcisi: Rüştü Ünalan, Gazimağusa Bölge Temsilcisi: Rasiha Güneysu, İskele Bölge Temsilcisi: Aslı Can.”

Denetleme Kurulu ise, Fatma Atlı, Ersin Şahdur ve Saadet Hüdaverdi’den oluşturulurken; Disiplin Kurulu’nda Afet Yanıker, Vicdan Celaloğlu ve Serpil Tecen görevlendirildi.

