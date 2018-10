Vergi şampiyonu yine Topal

Vergi listeleri açıklandı. 2017’de en fazla vergi ödeyen kurum, 42 milyon 914 bin 187 TL ile Kıb-Tek oldu

Kişilerde ise vergi şampiyonu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi LC Waikiki KKTC Bayisi Tahir Topal oldu. Topal, 2017’de 2 milyon 464 bin 841 TL vergi verdi

Maliye Bakanlığı, 2017 gelir yılı ile ilgili gerçek kişi ve kurumların, Gelir ve Vergi Dairesi’ne sundukları beyanlara göre hazırlanan vergi listelerini açıkladı. Vergi listeleri, Resmi Gazete’de yayımlandı.

2017’de en fazla vergi ödeyen kurum Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)

oldu. Kıb-Tek, geçtiğimiz yıl Maliye Bakanlığı’na 42 milyon 914 bin 187 TL vergi ödedi.

Kişilerde ise en fazla vergiyi LC Waikiki mağazalarının KKTC Bayisi ve Serena Butik’in sahibi Tahir Topal verdi.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda vergi rekortmeni olan Topal, 2017 yılında 2 milyon 464 bin 841 TL vergi verdi.

Listede iş insanı Günay Çerkez ikinci, Mustafa Hacıali de üçüncü sırada yer aldı. Çerkez, 2017’de 1 milyon 568 bin 938 TL, Hacıali ise 918 bin 288 TL vergi ödedi.

Dünya çapında teknoloji yatırımları yapan holding şirketi sahibi Burak Başel ise 621 bin 640 TL’lik vergi ile listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Emlakçı ve oto galeri sahibi Turgay Ersalıcı ise 598 bin 832 TL ile listede beşinci sırada yer alırken, Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil 591 bin 719 TL vergi ödeyerek altıncı sırada oldu.

Nicosia Betting sahibi Abdullah Cüneyt Yusuf 508 bin 376 TL, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş 481 bin 75 TL ve Altınbaş Holding'in kurucusu Vakkas Altınbaş 459 bin 998 TL, İktisatbank sahibi Mete Özmeter ise 459 bin 222 TL vergi ödedi.

Kıb-Tek’in ardından en fazla vergi ödeyen kurum T&T Havalimanı İşl. İnş. San ve Tic. Şti.Ltd oldu. Şirket, 2017 yılında 35 milyon 842 bin 562 TL verdi. Listede Voyager Kıbrıs Limited (Merit Oteller Grubu) 35 milyon 56 bin 623 TL ile üçüncü, Türkiye İş Bankası A.Ş işe 23 milyon 455 bin 500 TL vergi ile dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş 16 milyon 754 bin 351 TL, T.C Ziraat Bankası A.Ş 13 milyon 177 bin 925 TL, Arkın Investment Limited 11 milyon 242 bin TL, Nicosia Betting Ltd. 10 milyon 971 bin 705 TL, Creditwest Bank Ltd 10 milyon 948 bin TL, Kıbrıs Kapital Bank Ltd ise 9 milyon 755 bin 72 TL vergi ödedi.