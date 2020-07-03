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Vergi Dairesi memurundan 155 bin TL'lik vurgun

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Vergi Dairesi memurundan 155 bin TL'lik vurgun

Lefkoşa’da Gelir ve Vergi Dairesi’nde bir personel, sürüş ehliyetlerinin yenilenmesi için vatandaşlardan tahsil ettiği 155 bin TL parayı zimmetine geçirerek, çalmaktan tutuklandı.
Polis bültenine göre, 1 Mart-19 Haziran arasında meydana gelen hırsızlıkta, Ö.B. (K-43), sürüş ehliyeti yenilemek için vatandaşlardan tahsil ettiği toplam 155 bin 125 TL nakit parayı dairenin gelirler kalemine yatırmayıp, zimmetine geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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