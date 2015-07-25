Veliler de İngiliz Okulu'ndan şikayetçi

Güney’deki İngiliz Okulu’nda, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki işbirliğini destekleyen müdür muavininin okuldan atılmaya çalışıldığı haberlerine, Kıbrıslı Türk velilerden gelen şikâyetler...

Güney’deki İngiliz Okulu’nda, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki işbirliğini destekleyen müdür muavininin okuldan atılmaya çalışıldığı haberlerine, Kıbrıslı Türk velilerden gelen şikâyetler de eklendi



Lefkoşa’nın güneyinde faaliyet gösteren İngiliz Okulu’nun, Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasındaki işbirliğini destekleyen müdür muavininin siyasi duruşundan dolayı okuldan atılmaya çalışıldığı haberlerine, Kıbrıslı Türk öğrencilerin velilerinden gelen şikâyetlerin de eklendiği belirtildi.

Politis’in haberine göre müdür muavini Andonis Andoniu avukatı aracılığıyla Irkçılık ve Ayrımcılık Karşıtı Ombudsman Eliza Savvidu’ya okul müdürü aleyhine suç duyurusunda bulunurken İngiliz Okulu’ndaki durum Rum Yönetimi Başkanlığı çevrelerine de aktarıldı.

Bu arada okulun Kıbrıslı Türk öğrenci velilerinin başka vukuatlardan dolayı sürekli üst düzey yetkililere şikâyetlerde bulunduğunu yazan gazete, bunlardan en belli başlı olanlarının Bayram tatili meselesi ile mezuniyet dansı programı olduğunu belirtti.

Habere göre Kıbrıslı Türk veliler, mezuniyet töreninin son sınıf öğrencilerinin Türkçe sınavına denk gelmesine rağmen programın değiştirilmemesinden şikâyet ediyor.