Veliden öğretmenlere silahlı tehdit iddiası

Şht. Tuncer İlkokulu’nda çocuklar arasında yaşanan bir olay üzerine okula gelen velinin, öğretmeleri silahla tehdit ettiği iddia edildi. KTÖS, okullardaki güvenlik sorununa karşı hükümetlerin ilgisiz davrandığını kaydetti

KTÖS, Şht. Tuncer İlkokulu’nda çocuklar arasında yaşanan bir olay üzerine okula gelen velinin, öğretmen, müdür muavini ve okul çalışanını silahla tehdit ettiğini iddia etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olaya tepki gösterdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, toplumda yaşanan şiddet, taciz, tecavüz olaylarının okullara yansımasının artık alarm zillerinin çaldığını gösterdiğini belirterek, Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm hükümet yetkililerini acil önlem alamaya davet etti.

Okullara güvenlik önlemleri için yatırım yapılması velilerin bu konuda eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Elcil, şiddetle bir şey çözülemeyeceğini, barışın ve diyaloğun bir erdem olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Şht. Tuncer İlkokulu Okul Aile Birliği ve Okul Müdürü Şht. Tuncer İlkokulu’nda basına açıklama yaparak önceki gün bir velinin çocuklar arasında yaşanan bir olayı büyüterek, okula geldiğini, sınıfa girerek çocuklara şiddet uygulamak istediğini, kendisini engellemeye çalışan öğretmen, müdür muavini ve okul çalışanını silahla tehdit ettiğini, sakinleştirilmesinin ardından da polis çağrılarak uzaklaştırıldığını anlattı ve yaşanan bu olayı kınadı.

Şht. Tuncer İlkokulu’nu çevreleyen duvar ve tellerin okulun güvenliğini sağlamaktan uzak olduğunu belirten Elcil, yıllardan beridir özelde bu okul genelde de tüm okullardaki güvenlik sorununu gündeme getirmelerine rağmen hükümetlerin ilgisiz davrandığının savundu.

Velinin okula gelerek öğretmenleri silahla tehdit eder noktaya gelmesinin kabul edilecek bir şey olmadığını vurgulayan Elcil, toplumun genelinde yaşanan olayların okullara da yansımaya başladığını, bunun, ülkeye kontrolsüz girişlerin ve ülke içerisinde güvenliği sağlayacak unsurların yeterli denetimleri yapmamasının bir sonucu olduğunu ileri sürdü.

Saldırıyı yapan veliyi de kınayan Elcil şöyle devam etti:

“Eğer biz sorunlarımızı diyalogla çözmeyi başaramıyorsak ve sorunlarımızı şiddetle çözmek istiyorsak, okulların içerisine şiddet girerse, öğretmen öğrenci şiddet görmeyle karşı karşıya kalıyorsa, bunun artık düşünülebilir bir tarafı yoktur, devleti yönetenlerin bu konuya acilen çare üretmesi gerekmektedir. Okullar kendi kaderleriyle baş başa olmaz, toplumda yaşanan şiddet, taciz, tecavüz olaylarının okullara yansıması artık alarm zillerinin çaldığını göstermektedir. Eğitim Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere tüm hükümet yetkililerini acil önlem alamaya davet ediyoruz”

Okullara güvenlik önlemleri için yatırım yapılması velilerin bu konuda eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Elcil, şiddetle bir şey çözülemeyeceğini, barışın ve diyaloğun bir erdem olduğunu kaydetti.

Okul Aile Birliği Başkanı Aynur Törer de okulun etrafına daha güvenli bir duvar örülmesi konusunda Bakanlık da dahil olmak üzere bir çok kurumla iletişime geçip yardım talebinde bulunduklarını ama maalesef bu konuda kimsenin yardım elini uzatmadığını söyledi.

Önceki gün çocukların gözünün önünde yaşananların içler acısı olduğunu söyleyen Törer, ilgililerin artık seslerini duyması ve çocukların güvenliği için dış duvarlarla ilgili gerekenin yapılmasını ya da çıkış saatine kadar bir güvenlik görevlinin görevlendirilmesini istedi.

Şht. Tuncer İlkokulu Müdürü Uğur Çınar da önceki gün öğretmenlere yapılan sözlü saldırının hiçbir şekilde bir özrü olamayacağını kaydetti ve çocukların önünde yaşanan olayı asla tasvip etmediklerini, okul idaresi olarak güvenliği sağlamak için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini, almayı düşündükleri farklı tedbirleri kararlaştırdıktan sonra ailelere bildireceklerini ifade etti.



Polisten KTÖS’ün iddialarına yalanlama

“Silah gösterme olmadı”

Polis, Şehit Tuncer İlkokulu’nda meydana gelen olayda, velinin silah göstermesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, olaya müdahil olan öğretmenlerden alınan yazılı ifadelerde, olayda kesinlikle silah gösterme olmadığı, herhangi bir darp olayının yaşanmadığı, sadece veli ve öğretmenler arasında sözlü münakaşa yaşandığının belirtildiğini kaydetti.

Öğretmenlerin yazılı ifadelerinde veliden şikayetçi olmadıkları da belirtilen açıklamada, velinin sadece polis tarafından ikaz edilmesini istedikleri ifade edildi.



“Güvenlik istiyoruz”

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD), güven, asayiş, denetim ve en doğal insan hakkı olan huzurlu ve yaşanılabilir bir ülke talebinde bulunarak, bu konular için görevlendirilen tüm kurum ve kuruluşları ivedilikle göreve davet etti.

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği adına açıklama yapan Gülden Plümer Küçük, ülkede son dönemlerde artan taciz, hırsızlık, intihar, başıboş ortada dolaşan insanlar, kayıtsız işçiler ve üniversitelerden kaydı düşen öğrenciler ile ilgili olumsuz olayları “dehşet ile izlediklerini” kaydetti.

Küçük, açıklamasında “insanların vergileri ile görev yapmak adına Meclise gelen milletvekilleri başta olmak üzere, denetim ve güvenlik konularında maaş alarak çalışan ve görevli olan kurum ve kuruluşlardan asayiş, güvenlik istemekteyiz. Ülkemizde her türlü zorluklara rağmen iyi çalışan yasama organlarının aldığı kararların uygulanması ve denetlenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

