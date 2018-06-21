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Vefa örneği

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Lefkoşa Hastanesi Başhekimi Dr. Dizdarlı’nın kararıyla, hastaneye büyük hizmetleri geçen merhum kişilerin isimleri, hastanenin çeşitli bölgelerinde yaşatılıyor

Vefa örneği
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, önemli bir vefa örneği sergiledi.

Görevli oldukları dönemde hastaneye büyük hizmetleri geçen ve bugün hayatta olmayan kişilerin isimlerini hastanenin çeşitli bölgelerinde yaşatma kararı alan Dizdarlı, işe efsane başhekim Zeka Mahirel ve Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Dr. Eray Deliceırmak ile başladı.

Çeşitli bölümlerden oluşan araç park alanına doktorların yanı sora merhum hemşire Şengül Çakır’ın ismi verildi. Dizdarlı’nın vefalı davranışı hem mevcut çalışanlar, hem de kaybedilen sağlık emekçilerinin aileleri tarafından büyük bir takdirle karşılandı. (Haberkıbrıs)

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