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"Vedia Barut birçok örnek davranışıyla iz bıraktı"

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Vedia Barut’un Kıbrıs Türk toplumuna kültür-sanatı ve tiyatroyu sevdirdiğini ve birçok örnek davranışıyla iz bıraktığını söyleyen Akay Cemal, ıbrıs Türkleri arasında işkadını olmadığı zamanlarda bir mağaza ile dünya markalarını Kıbrıs’a getirerek tüm kadınların önünü açtığını ifade etti

"Vedia Barut birçok örnek davranışıyla iz bıraktı"
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Merhum işkadını Vedia Barut, 15. ölüm yıldönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Vedia Barut’un oğlu Mehmet Barut ve Gazeteci-Yazar Akay Cemal katıldı.
Akay Cemal, burada yaptığı konuşmada Vedia Barut’un Kıbrıs Türk toplumuna kültür-sanatı ve tiyatroyu sevdirdiğini ve birçok örnek davranışıyla iz bıraktığını kaydetti.
Cemal, Kıbrıs Türkleri arasında işkadını olmadığı zamanlarda bir mağaza ile dünya markalarını Kıbrıs’a getirerek tüm kadınların önünü açtığını ifade ederek, sınır kapılarının kapalı ve Rum kesimiyle haberleşmenin sınırlı olduğu zamanlarda, Barut’un Ledra Palas’tan yaptığı Türkçe-Rumca gazete değişimiyle iletişim alanında da hizmetleri bulunduğunu ve bunun üniversitelerde bir araştırma ve tez konusu olabileceğini anlattı.
Akay Cemal, Vedia Barut’un verdiği hizmetleri takdirle karşıladığını, Barut’u rahmet ve saygıyla andığını belirtti.
Vedia Barut’un oğlu Mehmet Barut da ölümünün ardından 15 yıl geçmesine rağmen acısını halen hissettiklerini ifade etti.
Tören mezara çiçek sunulması ve dua okunmasıyla son buldu

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