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Vedia Barut anılıyor

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Merhum işkadını Vedia Barut, 16’ncı ölüm yıl dönümünde bugün Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anılıyor.

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Vedia Barut anılıyor
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Anma töreni saat 10.30’da yapılacak.

Kıbrıs Türk toplumunda iz bırakan isimlerden olan Vedia Barut, iş kadınlığı yanında halka kültür-sanatı, tiyatroyu sevdiren, insanlarla sıcak ilişkileriyle tanınan bir kişiydi.

Yaklaşık 60 yıl boyunca Lefkoşa’da gazete bayiliği de yapan Vedia Barut, sınır kapılarının kapalı olduğu dönemlerde bile Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasında gazete değişimiyle iletişim kurulmasını sağlıyordu.

Din adamı bir babanın kızı olmasına karşın daha 12 yaşındayken sahneye çıkarak piyesler oynayan Vedia Barut, 18 yaşında bir genç kızken de tuhafiyeci dükkanı açarak Kıbrıs genelinde ilk iş kadını ünvanını almıştı.

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