Ve Özgürgün'ün dokunulmazlığı kaldırıldı

Meclis Genel Kurulu, UBP Milletvekili Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Oylamada 41 kabul, 2 ret verildi, 7 vekil oylamaya katılmadı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığı oy çokluğuyla kaldırıldı. Cumhuriyet Meclisi’ndeki açık oylamada 41 milletvekili “evet” oyu kullanırken, YDP ret oyu verdi. DP milletvekilleriyle birlikte toplam 7 milletvekili oylamaya katılmadı.

Denktaş’ın “Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Anayasa değişikliği ile herkesin dokunulmazlığının kaldırılması” önerisi Meclis Başkanı Uluçay tarafından oylamaya sunuldu. Genel kurul öneriyi reddetti. Denktaş ve DP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.

Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında 2014’te referanduma sunulan ancak reddedilen Anayasa değişikliğine işaret etti.

Erhürman, “CTP, hala yasama dokunulmazlığının kapsamının daraltılması gerektiği hükmünün arkasındadır. Böyle bir Anayasa değişikliğinde hem fikir olunacaksa biz de desteğimizi veririz” dedi.

Dokunulmazlığın kaldırılması talebinin Başsavcılık’tan gelmesi halinde buna “evet” diyeceklerini daha önce de söylediklerini belirten Erhürman, “CTP’nin pozisyonu seçim öncesinde de, sonrasında da aynıydı” dedi ve Arıklı’nın “şantaj” açıklamasını eleştirdi.

Milletvekillerinin aklanmasını da önemsediklerini belirten Tufan Erhürman, “Masumiyet karnesine saygı gösteriyoruz. Suçsuzluk suçluluk mahkemenin vereceği bir karardır. Biz kimseyi suçlamıyoruz” dedi.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dokunulmazlığın kaldırılması sürecinin siyasi bir kararla başlamadığını, bu sürecin Para Kambiyo Dairesi’nin tespiti ve Başsavcılığın talebiyle başladığını belirtti.

Özersay, bu konudaki polis soruşturmasına ve Başsavcılığın suç unsuru tespitlerine işaret ederek, “Bu olayın kişiselleştirilmesini, kişiler üzerinden tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Şantaj ve benzeri kavramları kullanmasını yadırgıyorum. Bunlar Meclisin saygınlığını zedeliyor” dedi.

Anayasa değişikliği konusunda görüşler ortaya konabileceğini belirten Kudret Özersay, “Biz bunu tabi destekleriz ama bugün yürüklükte bulunan Anayasa, yasalar ve Meclis içtüzüğü var. Komitenin tespitleri öteleyelim yaklaşımını doğru bulmuyoruz” şeklinde konuştu.

Özersay, “Masumiyet karnesi esastır, bu prensip esastır. Kararı verecek olan mahkemedir. Siyasette hesap verme mekanizması olması, siyasilerin hesap vermesi konusunda toplumsal beklenti var. Meclisin de bu konuda sorumluluğu var” dedi.

Komite raporunda söylenenlerin son derece önemli olduğunu kaydeden Özersay, milletvekillerine, “Bırakalım buna mahkeme karar versin” diyerek seslendi.

TÖRE

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Dokunulmazlıklar partiler arasında tartışılmalı ve referanduma sunmalı. Sayın Arıklı’nın önerisi konusunda konsensüs sağlanmalı. Böyle hassas konuda yarışa girilmesi, siyasi rant sağlanması doğru değil” dedi.

Töre, UBP’nin grup kararına uyacaklarını da söyledi.

Aytaç Çaluda ve Hüseyin Özgürgün ile ilgili Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan komitelere işaret eden Töre, “Komite oluşumları da doğru değildi. Ayrıca Sayın Özgürgün de, Sayın Çaluda da yargılanmadan basın önünde, sosyal medyada defalarca linç edildi. Bunlar doğru şeyler değil” dedi.

Töre, “Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda milletvekilleri üzerinde psikolojik baskı yapılması da doğru değil” şeklinde konuştu.

ARIKLI

Yeniden söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Özersay’a “Derdiniz, davanız şov, siyasi ikbal. Sayın Özersay, ‘siyasi amaç yok, hukuk işliyor’ diyor ama öyle değil... 5 Aralık 2018’de Başsavcı vekilini ziyaret ettiniz. Sadece dokunulmazlığı sordunuz, başka bir şey sormadınız çünkü diğer dosyalar umurunuzda değil” ifadelerine yer verdi.

Arıklı, Başbakan Tatar’a, “6 ay sonra herkesin dokunulmazlığı kalksın, niçin bir milletvekilini linç ediyorsunuz? Gelin bu meseleyi referanduma bırakalım, bunu öteleyelim. YDP ve DP’nin ortak görüşü bu. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra anayasa değişikliği ile herkesin dokunulmazlığı kalksın” dedi.



DENKTAŞ’IN ÖNERİSİNE RET

Denktaş’ın “Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Anayasa değişikliği ile herkesin dokunulmazlığının kaldırılması” önerisi Meclis Başkanı Uluçay tarafından oylamaya sunuldu. Genel kurul öneriyi reddetti. Denktaş ve DP milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti

41 EVET…2 RET…7 KATILMAYAN

Konuşmaların ardından Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili oylama geçildi. Cumhuriyet Meclisi’ndeki açık oylamada 41 milletvekili “evet” oyu kullanırken, YDP ret oyu verdi.

DP ile birlikte 7 milletvekili oylamaya katılmadı.