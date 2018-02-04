Ve Lütfiye Özipek 'O Ses Türkiye' oldu

O Ses Türkiye'de nefes kesen final sonuçlandı. Şampiyon olan isim Kıbrıslı Türk Lütfiye Özipek oldu. Gökhan'ın takımında yer alan Lütfiye sevincini Gökhan ve ailesiyle paylaştı.
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