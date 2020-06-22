“Vazo kırıldıysa nasıl yapıştırıldı?"

Meclis'te konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Bakanlar Kurulu’na yapılan özel izinle adaya gelinmesine dair önergeyi okuyarak, ancak Bakanlar Kurulu’nda bu konuda bir karar bulunmadığını, bunun da izin verilmediğini gösterdiğini anlattı. Bu insanlara ülkeye gelemeyeceklerinin neden söylenmediğini soran Özyiğit, yazıların elinde olduğunu ve bu konuda da Bakanlar Kurulu’nun yanıltılmadığını dile getirerek, bunun kelle avcılığı olduğunu kaydetti.

“Vazo kırıldıysa nasıl yapıştırıldığını” da soran Cemal Özyiğit, memleketle ve halkla dalga geçildiğini söyleyerek, Başbakan’ın neden Ünal Üstel’in kellesinin gittiğini ve polis raporunda ne olduğunu halk adına açıklamasını talep etti