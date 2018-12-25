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“Vatanı her zaman koruyacağız”

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Kumsal Şehitleri anıldı. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’ndan Topçu Üstteğmen Talip Semih Gündüz, vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve özgürlüğü her zaman koruyacaklarını vurguladı

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“Vatanı her zaman koruyacağız”
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Kumsal Şehitleri Barbarlık Müzesi’nde anıldı.

Saygı duruşu ve saygı atışı yapılan törende,  İstiklal marşı okundu anıta çelenkler sunuldu. 

Kıbrıs Türk Kuvvetleri  Alayı’ndan Topçu Üstteğmen Talip Semih Gündüz günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Kanlı Noel'de 55 yıl önce bugün Rum Yunan ikilisinin masum Türk halkını katlettiğini ve suçsuz insanları öldürdüğünü belirten Gündüz, şehitleri rahmet  ve saygı ile andı. 

Gündüz, geçmişin gelecek nesiller tarafından bilinmesi ve unutulmaması için anma günlerinin önemine işaret ederek, geçmişte yapılan saldırıları anlattı, yaşananların insanlık dışı olduğunu vurguladı. 

Kıbrıs Türk halkının geçmişte bir çok saldırıya ve katliama maruz kaldığını ifade eden Gündüz, vatan uğruna canını veren tüm şehitleri andı. 

Gündüz, Kıbrıs Türk halkının 11 yıl bu saldırılara direndiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası haklarını kullanarak yaptığı müdahale sonrası bağımsızlığına kavuştuğunu ifade ederek, bugün kazanılan özgürlük ve yapılabilen gelecek planlarının şehitler sayesinde olduğunu kaydetti. 

Gündüz, vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve özgürlüğü her zaman koruyacaklarını vurgulayarak, şehitlerin önünde saygıyla eğildiğini kaydetti. 

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği adına konuşan EroyTaluğ da, 21 Aralık Kanlı Noel saldırıları ile Kıbrıs Türk halkına yönelik yapılan katliamları anlatarak, şehitleri saygıyla andı. 

Taluğ, Rumların barbarca hislerle Kıbrıs Türk halkına saldırdığını, çocuk yaşlı demeden katlettiğini ifade ederek, şehitleri rahmetle andı. 

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, barbarlık müzesi gezildi. 

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