“Vatandaşlıklardan korkmayın”

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, vatandaşlıklar konusunda “Korkmayın hepsi bizim öz kardeşlerimiz” dedi

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, halkın canını yakan ekonomik konuların hızlı şekilde ele alınmasını, akaryakıt ve elektrikte ucuzlatma ve devleti koruyucu yasaların yapılmasını istedi.

Zaroğlu, devleti korumak amacıyla “Rum seviciliği” ve “devletin altını oyacak faaliyetler” yapan yerlerin kapatılması, yasaklanması, kamu görevindeyseler hemen ilişkilerinin kesilmesini sağlayacak yasaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Siyaset yapacakların siyasi partilere üye olmasının sağlanması gerektiğini, onun dışında siyaset yapanlara yasak konması gerektiğini savunan Zaroğlu, milliyetçiliğin yeniden tesis edilmesi, milli geçmişin gelecek nesillere aktarılması için eğitime gereken önemin verilmesi gerektiğini ifade etti. Zaroğlu, bu konularda gerekli yasaların çıkarılması gereğine ve devletin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki gümrük vergilerinin sıfırlanmasının ülkeye ucuzluk getireceğini, üretimin gelişeceğini, üretilenlerin Türkiye, Avrupa, Rusya ile Ortadoğu'ya daha rahat ihraç edilebileceğini ifade eden Zaroğlu, Kıb-Tek’in de özelleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kamuyu küçültmek ve 28 belediyeyi 9-10 rakamına düşürmek gerektiğini söyleyen Zaroğlu, kamuyu rotasyona çevirmeye, ek mesaiyi sıfırlamaya, eğitimde tam güne geçmeye ihtiyaç olduğunu kaydetti. Zaroğlu, BRT ve TAK'ı yeniden milli noktaya oturtmak gerektiğini söyledi.

Yargının yeniden yapılanması, Cumhuriyet Savcılığı kurulması, KKTC’nin tanınması, milli havayolunun yeniden kurulması, Kıbrıs konusunda iki devletli çözüm konusunda çalışılması, işçi ihtiyaçlarının uzakdoğudan değil, Türkiye’den kardeşleriyle giderilmesi gerektiği önerilerini sıralayan Zaroğlu, vatandaşlık konusuna da değindi ve vatandaşlıkla ilgili yapılan değişikliklerin sıkıntılar yaratacağını savundu.

Zaroğlu, hakkı olanlara bile vatandaşlıkların verilmediğini, bu ülkede doğan büyüyen insanlara vatandaşlık verilmediğini, haklı talepler karşısında vatandaşlıkların önünün açılması gerektiğini kaydetti.

“Vatandaşlıklardan korkmayın hepsi bizim öz kardeşlerimiz” diyen Zaroğlu, batık bankalar konusuna da değindi ve bu konunun “kara delik” olduğunu söyledi.

Zaroğlu, hükümetin başarılı olmasını istediklerini, çünkü hükümetin başarılı olmasının halkın refahı anlamına geleceğini kaydederek, ilk 100 gün hükümete destek vereceklerini söyledi.