Vatandaşlıklara yeni düzenleme

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, vatandaşlıklarla ilgili yeni düzenlemelerin olacağını ve keyfi vatandaşlıkların önüne geçileceğini vurguladı

Yeni cezaevi hakkında soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, mayıs ayında tamamen açılacağını söyleyerek, Cezaevi Disiplin Yasası’nın meclise taşınacağını duyurdu.

Baybars, bu yasayla birlikte, kadrolarını yenileneceği ve kayıt işlemlerinin daha düzenli bir şekilde yapılacağını belirtti. Cezaevlerindeki öğrencilere de değinen Baybars, 1 Ekim’den itibaren gelecek kayıt takip sistemiyle birlikte, gelecek öğrencilerin sistemdeki kayıtlarını daha sıkı denetleyeceklerini söyledi. Yürürlüğe girecek olan kayıt sistemiyle birlikte, eğer üniversiteler, devlete, öğrencilerini bildirmezlerse, söz konusu öğrenciler, devletin sağladığı olanaklardan faydalanamayacaklar.

Öte yandan yeni vatandaşların sayısındaki ciddi artışa da değinilen programda, Baybars, bu artışın asli sebebinin vatandaşlık alan kişilerin eş ve çocuklarına verilen vatandaşlıklar olduğunu aktardı. Vatandaşlıklarla ilgili yeni düzenlemelerin olacağını belirten Baybars, gelecek yeni düzenlemelerle “keyfi vatandaşlıkların önüne geçerek, asıl hak sahiplerinin önceleneceğini vurguladı.