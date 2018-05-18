KKTC vatandaşlığı iptal edilen sanatçı Korhan Saygıner, “Bu vatandaşlığı alırken her şeyi kuralına göre yaptık” dedi

Bakanlar Kurulu tarafından vatandaşlığı iptal edilen 175 kişi arasında ülkemizin tanınmış sanatçısı Korhan Saygıner de bulunuyor.

Zuhal Topal’ın müzisyen eşi olan Korhan Saygıner, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Saygıner şöyle dedi:

“KKTC de iyi şeyler olsun diye çabalayan insanlardanız, kazandığımı başka bir yere götürmeden KKTC bankasında tutup yatırımlar yapan, ev yapan, vergilerimi daha düzenli olarak ödemek isteyen bendim. 10 senedir bu ülkeye girip çıkıyorum ve az çok emek veriyorum, bu vatandaşlığı alırkenden herşeyi kuralına göre yaptığımızı biliyorum.

Şimdi bu haklarımı iptal etmişler, sağlık olsun KKTC.”