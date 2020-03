Vatandaşlardan ekonomik pakete tepki yağdı

Hükümetin önceki gün "Toplumsal Dayanışma İçin Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi" kimseyi memnun etmedi. Tüm sektörler pakete tepki gösterdi. İşverenler de çalışanlar da hayal kırıklığı yaşıyor.

İşte sosyal medyada vatandaşların gösterdiği tepkiler:

Devletimiz açıkladığı ekonomik paketi esefle dinledim, sonra kaçırdığım birşey mi var diye de birkaç kez okudum. Bir ekonomik pakette devletin hiç mi direkt katkısı olmaz, yazıklar olsun. Kamu çalışanından yapılan kesintiyle finansman sağlayarak özel sektör çalışanına katkı yapıyor, kamu çalışanının günahı ne? Tüm vergileri birkaç ay öteliyor, sanki birkaç ay sonra bir şey değişecekmiş gibi.. Kiraları öteliyor ve ne acıdır ki mal sahiplerinden yıl sonuna kadar 10 ay süreyle stopaj almayalım bundan yaratılacak finansmanla da kiracılar en azından 1 ay kira ödemesin bu sıkıntılı dönemde bile diyemiyor. Bu paket halkımızı rahatlatmaya, ekonomimize destek olmaya yönelik değil, Devleti rahatlatmaya yönelik açıklandı sanki, Devlet hiçbir şeyden mi feragat etmez, anlaşılır gibi değil. Güya elektrikte %15 indirim yapılacak, e zaten petrol fiyatlarındaki düşüş mazot fiyatına yansıtılsa indirim daha yüksek oranda olması lazım. Bu paketle alım gücü daha da düşer, piyasa ciddi şekilde daralır, kepenk indiren işyeri de çok olur işsiz kalan da.. Bir de yabancı çalışanlar sanki insan değil, sanki onların vergileri ödenmiyormuş gibi, yapılacak katkıların dışında tutuluyorlar, Allah aşkına bu nasıl bir düşünce yapısı. Bu paketi kabullenebilmek mümkün değil.

Ali Başman (İşadamı)

Ben bu ülkede tam 46 yıldır sadece özel sektörde çalışmış bir vatandaşım.

Hükümetimizin ekonomi ile ilgili aldığı kararları hayretle, utanarak okudum.

Tamamı Devlet çalışanlarını korumak için alınmış tedbirler.

Özel teşebbüs, belediyeler nerede?

Onlar yok. Onlar mahvolsun.

Gelirinin büyük kısmını sağlayan turizm ve eğitim sektörü bitsin, kahrolsun. Onların çalışanları taş yesin.

Bu kriz geçtiğinde, devlete ait hangi fabrikalar, üniversiteler, oteller , acenteler , bu adaya ziyaretçi getirecek, esnaf kimlere satış yapacak, kimlerden vergi alacak.

Neden tüm çalışanları, üretenleri, tüm vatandaşlarınızı eşit kucaklamadınız.

umarım bu kararları tekrar gözden geçirirsiniz.

Mine Gürses (Lefkoşa Merit Otel Genel Müdürü)

Ben hindi üreticisiyim, 14’ünden beridir 1 adet dahi hindi satamadım. Restoranlar ve hoteller kapalı da ondan. Bu iki sektördeki firmalardan da yaklaşık 1 Milyon TL alacağım var. Hükümetin kararlarında bize hiçbirşey yok. Neymiş biz şu an çalışırmışık, ne yatırımlarda bir kolaylık, ne bankalarda bir kolaylık, ne da başka birşey yok biz ve bizim gibiler için. Üstüne üstelik, herşey yolunda gibi bir de takası odasını açmışlar. Yahu elimdeki restoran çekleri adamlar kapalı iken nasıl bozulacak, onlar bozulmaz ise ben çeklerimi nasıl ödeyecem, ben bu kapalı sektörden alacağım olan 1 Milyonu nasıl alacam, ama neymiş biz çalışırmışık da bize birşey yok. Kira ödediğim dükkanım var, kiraları en azından mart ayı için bakanlar kurulu kararı ile iptal edeceklerine hazirana kadar kira ödeyemeyenler ilerleyen aylarda eşit taksit ile ödesin diyorsunuz da siz ödeyeceklerinizi Nisan sonu ve Mayıs sonu olarak planlıyorsunuz yani kararlarınızın içinde mart ayı haritadan silinmiş. Benim yanımda yaklaşık 10 personel var 3. Ülke vatandaşı, çalışma İzinleri ödenmiş, teminatları yapılıp devlete verilmiş, yatırımları yapılmış, onlar dışında da 10 personel de TC ve KKTC vatandaşı çalışanım var. Yarısı insan yarısı insan bile değil muamelesi yapılıyor, ben para kazanamadım mart ayında sen yarısını ödeycen diğer yarısının da ne hali var diyecen, bu nasıl bir insanlık, nasıl bir anlayıştır.

16. Madde: 27 Mart 2020 tarihinden başlamak üzere, Takas Odası, haftada 3 gün olmak üzere (Pazartesi, Çarşamba, Cuma) açık olacaktır. Ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile faaliyetleri durdurulan işletmelerin çekleri konusunda daha önce alınan karar süresi işletmeler faaliyete gireceği süre çerçevesinde uzatılacaktır.

Peki sorarım size benim şuan elimde bozulmamış 400 bin TL’lik restorant ve hotel çeki var, ayın 27’sinde de kendi yazdığım 400 bin TL’lik çekim var, ben bu çekleri bozmayacaksam kendi çeklerimi nasıl ödeyecem. Ama yooooooook sen açıksın ödeyecen. Hade yahu ordan. Bu kadar ekonomistsiniz işte.

Kapattığınız restorantımın yabancı çalışanları burada yaşamaz gibi varsaymanızın dışında, çalışanlara da nisan ve Mayıs için ödeme yapacaksınız ama sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarını martın da istiyorsunuz. Çalışılmamış ayın neyin yatırımını istiyorsunuz Allah aşkına.

Senelerce bu ülkede küçük işletmeler tekelleşmeden şikayet etti ama sizin bu yaptığınızı büyük tekel işletmeler bile küçük işletmelere yapmadı.

Hemen hemen her sektöre yaptırımız varken kararnamenizin içinde sadece bankalara rica var. Kimden nerden ne için korkuyorsunuz da banka konusunda ilk günden beridir bir karar üretmekten korkuyorsunuz.

İki kelime ile size tek söyleyeceğim kocaman bir yazıklar olsun.

(Erçin Çoban)

Bu ay başı bankalara, elektriğe, dükkan kirasına, ve İngiltere’de öğrenim gören kızıma göndermem gereken paralar var. Şu an kapalı olan iş yerim bu ödemeleri kafa kafaya karşılardı ve eşimin maaşı ile de geçinip giderdik. Ben bu ödemeleri nasıl yapacam bana biri bunu söylesin lütfen. Düşünürüm düşünürüm ve bir çıkış yolu bulamıyorum. Ve işin kötüsü bu daha başlangıç ve hepimiz için sonun başlangıcı gibi görünüyor.

Uğur Barani (Lefkoşa Buga Buga Bar sahibi)

Kamuda çalışanlar için:

1. Maaşları zaten ödeyemeyeceğiz, aşamalı olarak artan bir şekilde maaş kesintisi yapıldı. İdare edin, zaten en karlı siz çıkacaksınız.

2. Hayat pahalılığı yok.

Özel sektörde çalışanlar ve faaliyet gösteren işyerleri için:

1. Hayat pahalılığı size zaten pek yoktu ama gene YOK.

2. Kirayı ödeyemediniz? Sorun yok, 2 ay sonra 6 taksitle ALACAYIK.

3. Krediyi ödeyemediniz? Sorun yok, 3 ay sonra ALACAYIK.

4. Kredi kartı borcunu ödeyemediniz? Sorun yok, 1 ay sonra ALACAYIK.

5. Elektriği ödeyemediniz? Yok ödeyeceksiniz, zamanında ödeyin 15% indirim alın.

6. Sosyal sigorta primlerini ödeyemediniz? Ya 2021’de ödeyeceksiniz faizsiz AMA ödeyeceksiniz ya da bu sene öderseniz 10% indirim var. İhtiyat sandığı primlerini de ödeyeceksiniz, söylemeye gerek yok ancak kıyak yaptık Temmuz’a kadar size süre.

7. Eğer SİGORTANIZ var ise, 2 ay için cebinize 1500 TL, hade gene iyisiniz. Eğer SİGORTANIZ yoksa, ölün!

8. İş veren sizi durdurdu mu? Yapacak bir şey yok, kader, kısmet.

9. İş yerin battı mı? E gene denen, bata çıka bu işler.

10. TC ve KKTC vatandaşı değil misin? Aç kal! Sana bir şey yok, sizi temizlemek için zaten güzel fırsat.

Finans sektöründe faaliyet gösteren bankalar için:

1. Kredileri almayı 3 ay geciktireceksiniz, yapılan akaryakıt, gıda ve sağlık harcamalarının faizsiz olacak şekilde bir ay öteleyeceksiniz AMA merak etmeyin dişimizden tırnağımızdan biriktirdik 100M TL fon oluşturduk, gecikmeden dolayı oluşacak olan FAİZ yükünü ödeyeceğiz. E zaten, kredileri halk eşek gibi ödeyecek.

2. Aylık faizleri düşürün zaten genel faiz oranı düşmekte olduğu için bu sizi çok etkilemez, 3 ay gecikme faizi almayın AMA fon ayırdık size merak etmeyin.

3. Kredi kartı limitlerini sorgusuz 25% artırın, zaten insanlar aç, para yok. Daha fazla kredi kartı kullanımı, daha fazla kar demek. Hade gene iyisiniz, bu defa gerçek anlamda iyisiniz.

4. 2020 yılına ilişkin tahakkuk edecek kurumlar ve gelir vergisinden 3’er aylık dönemlerde kurumlar ve gelir vergisi stopajı alacayık. Ee lazım alalım bir şeyler yoksa halk boğazımızı sıkar. Merak etmeyin zaten aldığımız parayla size gecikmeden doğacak zararları ödeyeceğiz.

Sayın Başbakan bir ara sosyal devlet anlayışı ile yönetiyoruz dedi. Sosyal devlet anlayışı mı sermaye devlet anlayışı mı siz karar verin.

Sabri Güçlü (Lefkoşa Altın Kadeh Meyhane’nin sahibi)

KKTC ve TC uyruklu çalışanlara bir meblağ destek sağlanacakmış... Üçüncü ülke vatandaşlarının çalışmayıp evde kalıp bu süreçle nasıl başedeceklerine dair birşey söylenmedi...Anlaşılan kaderine terk edilmişler. Benim gibi çoluk çocukla yıllardan burada kalıp çalışan ve çalışıp kalan binlerce insanlar var. Bu insanlar ne yapsın? Facebook arkadaşlarım arasında milletvekili, çeşitli bakanlıklarda çalışan, polis, avukat, doktor, öğretmen, gazeteci ve bir çok farklı mesleklerde nice akıllı insanlar mevcuttur. Size sesleniyorum. Benim gibi ve bizim gibi binlerce kişilerin adına size sesleniyorum. Hükümetin insan olarak tanımadığı üçüncü ülke vatandaşlar dediği bu mahlukatlar ne yapsın sizce? Malûm seçenekleri bunlar:

1- Sessizce uslu uslu oturduğu yerlerde açlıktan ölsünler.

2- Para/erzak dilesinler (KKTC'DE dilencilik yapmak yasal suçtur. Hele sokağı çıkmak yasağı var iken herhalde bunu telefon veya internetten mi yapılır?)

3- Hırsızlık/ soygun vs yapsınlar (Yasal suç)

Ey Kıbrıs halkı! Ey müthiş akıl, fikir ve kültür sahipleri. Sesim iktidardakilerin kulağına ulaşamaz, siz ulaştırın lütfen. Daha uygun bir üslupla, daha düzgün bir Türkçele..Belki sayenizde bu aşağılı mahlukat insan olmanın şerefine ulaşır; insan sayılır...

Son ve en önemlisi olarak; ben dahil bu insanlara; al kardeşim şu 20 lira da bir iyiliğimiz olsun! Bunu kesinlikle böyle yapmayın lütfen... Bizim sizden tek istek bizim durumumuz yetkililere bildirmesi ve uyarmasıdır sadece... emekçiyiz ve şerefliyiz...dilenmek ve başka birinin hakkının çalmak yerine açlıktan ölmeye tercih ederiz... Bu benim kişisel bir mesele değildir kesinlikle, bu sistemsel bir meseledir. Bizim bu memlekette bir temsilcimiz yok, dernek yok, sendika yok, platform yok...... Sadece ve sadece vicdan sahibi olan bir kaç kişi var sizin gibi... bizi insan yerine koyan ve bizim haklarımız için uğraşan... Size sesleniyorum..... İlginiz için teşekkürler.

(Majid Mirza-uzun yıllardır KKTC’de yaşayan bir Pakistanlı)

Virüs bile ayrım yapmazken ülkemize yasal yolla girmiş, yatırımlarını yaparak çalışmakta olan insanlar arasında tabiyetine göre ayrım yapmak kabul edilemezdir. Ne hastalık, ne de açlık ayırım yapmıyor oysa ki!

Bu ayıbın biran önce düzeltilmesini talep ediyorum.

(Özlem Gürkut)

“Evli ve 2 çocuğu olan asgari ücretli bir çalışanı işvereni şu an iş azlığı sebebi ile işten durdurdum derse o kişi Sigortalardan 1 ayda 2,673 TL işsizlik ödeneği alırken, UBP-HP Hükümeti işletmede devamlılığı şartı ile patronundan maaş alamayan bu çalışana 1,500 TL vereceğim diyor.

Ben size bu ekonomik akılları verenleri çooookkkkk seviyorum.”

(Devrim Barçın)

U t a n ı y o r u m...

Evet önce sağlık. Evet zor günlerden geçiyoruz. Evet bu ekonomik paket hiç adil değil ve yetersiz. Ama 3. dünya ülkesi vatandaşlarına yapılan ayrımcılık ve haksızlık kesinlikle insan haklarına aykırı ve vicdanı olan herkesin karşı çıkacağı birşeydir. Bu insanlar buraya izinli gelmektedir ve ‘yerli istihdamı destekleme fonuna’ katkı koyarak ülkemizde çalışmaktadırlar. Onların çalıştığı sektörlerde yerli çalışan olmadığı için buradadırlar ve burada oluşan talep ile gelmektedirler. Bu sektörler bu çalışanlarla ayakta durmaktadır. Bu insanları görmezden gelip insanlık dışı muamele yapan yetkilileri kınıyorum!

NOT; çok yakında gidip siz (bu kararı alan yetkililer) evlerde veya hastanelerde yatılı bakıcılık, inşaatlarda işçilik, restoranlarda garsonluk vs. vs. yaparsınız!

Önerimdir; onlardan alıp bu fona yatırılan paralar ile bu insanların en azından bu dönemdeki elzem ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir maddi katkı yapınız.

(Emre Olgun)

Allah aşkına!!! Böylesi bir dönemde, ülkede can pazarı yaşanırken, herkes birbirine cüzzamlı muamelesi yaparken, herkesler sağlıklı kalabilme adına evine kapanmışken, Sağlıkçılar, Emniyet Güçleri ile birlikte, Belediye Çalışanları devletin, hükümetin üstüne düşen vazife işleri ifşa etmek için canını hiçe sayarak, insan üstü çapa sarfederken, hükümetin belediyelere reva gördüğü yüzde 25 kesinti...Bunun adına kriz yönetimi denmez, kriz başlı başına sizdiniz...

Peki sorarım size be efendiler. Bu süreçte evsel atıkların toplanması, defin işlerinin yapılması, dezenfekte işleri, ilaçlama, su arızaları ve patlaklarının tamiri, yaşlılara hizmet götürülmesi, ihtiyaçlı insanlar gıda yardımlarını yapmayı planladınız mı???Belediyelerin yüzde 25 ini kesme yerine, bu sürede devletin tüm yükünü çeken belediyelere, katkı yapmanın yollarını bulmalıydınız.

Be efendiler!!! aklı selim olmaya davet ederim sizleri. Hesabınız kitabınızla oturun, bir kez daha düşünün. Zaten kıt kanaat personelini ödeyebilecek durumda çoğu belediye...

Ha bu belediyeleri bitirmekse niyetiniz, durmayın devam edin.

Ama bilin ki bu sokakta birilerini bulamayacaksınız böyle giderse.

Bu toplumun gözünde tarihe geçeceksiniz bilesiniz...

Bu toplumda belediyelerini kapattıran, iflasın eşiğine getiren, özel sektörü bitiren, üçüncü sınıf vatandaşları hiçe sayan ceberut yöneticiler diye bu tarih sizi yazacak, bu toplum da sizi asla unutmayacak...

Olmadı be beyler!!!... Bu işi beceremediniz. Daha doğrusu yüzünüze gözünüze bulaştırdınız.

(Hasan Öztaş-Geçitkale Belediye Başkanı)

Sn. Ersin Tatar! Madem 3. Ülke vatandaşlarının haklarını hiçe saydınız, madem bizi yok saydınız uçuşlar ayarlayın da herkes memleketine dönsün. Parasını biz veririz, bedava değil. Siz sadece organizasyonu yapın yeter. Yatırılan sigortalarımız ve ödediğimiz vergilere de çöktünüz. Benim gibi 3. ülke vatandaşları sokaklara atılmadan, suça karışmadan, Kıbrıs halkının gözünde bizi düşürmeden, gönderin.

(Abas Nadrybekov)

Adalet ve eşitlik istiyor muyuz?

Ülkemiz koronavirüs salgını nedeniyle çok zor zamanlar geçiriyor.

Hayat durdu. Sosyal yaşamımız bitti.. Evlerimize kapandık. En sevdiklerimizle bile ayrı kaldık.

Doğal olarak yönetenlerimiz bu zor süreçte özellikle, sağlık ve ekonomiyi ilgilendiren konularda tedbirler almak zorunda kaldı.

Halen can derdimiz varken, para konuşmak çok anlamsız ama hayatın devam ettiği gerçeği önümüzde duruyor! Bankadaki borçlarımız ve ödenmesi gereken faturalarımız gibi.

Devletten maaş çeken İnsanlarımızın bir kısmının maaşlarından kesinti yapılacak. Olabilir tabi.

İşini kaybeden , asgari ücretle çalışan insanımız aç kalmamalı. Onlar da evine ekmek götürebilmeli.

Hatta hepimiz, vekili, öğretmeni ,

İşçisiyle bu süreç boyunca aynı miktarda maaş almalıyız.

Yalnız halkın bir kesimi bu zor günlerde fedakarlığı yapmışken;

Çalışanını bir hafta geçmeden kapının önüne koyandan,

kar ve faiz delisi olup yıllardır ülke insanın parasını, emeğini sömüren yerli sömürgeciler sürece ne katkı koyuyor?

Savaştan kaçar gibi, yığınlar halinde gemilere yığılıp ülkesine dönmek zorunda bırakılan insanların sömürgecilerinden ne haber?

Teşvikle Tanrıların otellerine, arazilere, ihalelerle servetlerine servet katanların katkısı nedir?

Bilen var mı?

Devletim benim evimin gelirine, maaşıma, banka hesabıma ulaşabildiği gibi bunlara da varlığını hissettirmelidir.

Adalet ve eşitlik bunu gerektirir.

Halkımız fedakardır. Paylaşmayı, Ülkesini ve insanını çok sever. En zor günlerinde bile içinde iyimserlik vardır. Kolay güvenir.Acı da çekse gülümsemeye çalışır.

Evet! kurallara uyma ve disiplin konusunda hep sıkıntımız vardır, ama! Huyumuz böyle.

Bir özelliği daha var insanımızın.

Çok sabırlıdır...

Devletimiz, Dürüst, vatanını, insanını düşünen, bu zor günlerde insanına yardım edenlerle,

" halk düşmanlarını" ayırt etmelidir.

İyinin, doğrunun yanında durmalıdır.

En sevdiklerimizi kaybetmek korkusuyla verdiğimiz bu "yaşam sınavından" sonra;

Ben evladımın ekmeğini insanımla seve seve paylaşmaya hazırken, birilerinin soframızdaki ekmeği çalmasına asla izin vermeyeceğiz.

Umarım halkın sağlığı için mücadele eden insanlarımızın fedakarlığıyla, onlara vereceğimiz sevgi ve destekle bu salgın belasından kurtuluruz.

Ve güzel ülkemizde "kader birliği" yapmış insanlar olarak, sevdiklerimizle birlikte yeniden onurlu bir yaşam kurarız...

(Eralp Şerifoğlu)

Hükümetin iki aylık ekonomik paketinden çıkanlar

1- Bankalara söz geçiremiyoruz (O koltuklarda ne oturursunuz) ama belki onlarda bir şey yaparlar.

2- Bu dönemde işyeri kapalı olup , piyasada çeki olanlar tefecilere teslim ettik

3- Kapalı olan işyeri çalışanlarına 1500 TL katkı verilecek ama hangi sektörlere verilecek belli değil..(3800 TL %27’si sigorta + ihtiyat sandığı + çalışanın vergisi, kısacası isveren hiç düşünülmemiştir).

4- 2 aylık tedbirle hiçbir yere varamayacağımızı biliyoruz Ancak bir şey yapılmadı denmesin diye bir şeyler yapıyoruz. Onları da doğru yapamıyoruz.

(Tamer Karakaşlı)

Çok değerli bakanlar kurulumuz akşam yaptığı ekonomik önlemler paketi açıklamasında kredi kartı limitlerini artırdık dedi. çok yaşayın varolun zaten mevcut kredi kartı limitlerini ödeyemez durumdaydık. Artırın da kullanalım maaşları kırptınız ya anamız daha beter ağlasın. Bu maddeyi es geçmeyelim hükumetimiz bize bakın ne güzel tedbir aldı. Bravo re gumbarolar.

(Gürsel Karagözlü)