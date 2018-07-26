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Vatandaşlara domates boykotu çağrısı

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Tüketiciler Derneği, domatesin kilosunun Türkiye’de 1.50 TL, KKTC’de ise 8.00 TL’den satılması ve piyasadaki domatesin gıda güvenliği kriterlerine uymaması nedeniyle “domates boykotu” başlattı

Vatandaşlara domates boykotu çağrısı
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Tüketiciler Derneği, ülkede piyasadaki domatesin “gıda güvenliği” kriterlerine uymadığı gerekçesiyle, “domates boykotu” başlattıklarını belirterek, halka boykota uymaları için çağrı yaptı.
Dernek Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, tüketicilerin en temel ihtiyaçları olan tarımsal ürünlerden domatesin bile tüm yaz mevsimi boyunca ihtiyacı karşılamayacak miktarda kalitesiz olarak piyasaya sürüdüğü görüşünü belirterek, Tarım ve Ekonomi Bakanlıklarını, bu olumsuz piyasa gelişmesine müdahale etmedikleri gerekçesiyle eleştirdi.
Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, “yerli üretimi yetersiz kalan domatesin ithalatına üreticilerin korunması adına izin verilmemesinin, tüketicileri yaz mevsimi boyunca kalitesiz ürün tüketmek zorunda bıraktığını” belirtti.


“TÜRKİYE’DE KİLOSU 1.50 TL, BİZDE 8 TL”
Üretim fazlası tonlarca domatesin Türkiye’de döküldüğünü ve kilosunun 1.50 TL’den satıldığını belirten Işık, “KKTC’de mevsimi olduğu yaz aylarında 8.00 TL’den domates satılması ve tüketicilerin Güney Kıbrıs’ta alışveriş yapmaya zorlanması hükümet etme anlayışına sığmaz” dedi.
Işık, “hayvanların dahi tüketemeyeceği kalitede domateslerin piyasada satılarak hem vurgun yapıldığını hem de halk sağlığıyla oynandığını” savundu.
Domatesin “gıda güvenliği” kriterlerine uymadığını ve ikinci bir duyuruya kadar “domates boykotu” başlattıklarını belirten Işık, tüm halka “sağlık ve ekonomik güvenliklerini” güvenceye almak üzere boykota uymaları için çağrısı yaptı.
Işık, Tarım ile Ekonomi ve Enerji Bakanlıklarına, bu ürünün ithalatına fiyat ve sağlık tespiti koşuluna bağlı olarak izin verilmesini ve tüketicilerin bu en temel besin ürünü ihtiyacının acilen karşılanması için çağrı yaptı.
 

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