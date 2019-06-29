 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
4 0
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
26 0
 
İncirli penaltılarla hedefe vardı
İncirli penaltılarla hedefe vardı
79 0
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
16 0
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
435 0
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
10 0
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
461 0
banner82

Vatandaşlar tedirgin

banner27

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkedeki asayiş konusunun en önemli sorunlar arasında yer almaya başladığını ve yurttaşlar arasında tedirginlik yaşandığını vurguladı

banner315
Vatandaşlar tedirgin
banner267

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu kabul etti.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Polis örgütünün kuruluşunun 55’inci yılı ve Polis Haftası kapsamındaki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Akıncı’yı, 30 Haziran’daki kuruluş günü kokteyline davet etti.

Görüşmede, polis örgütündeki eksik kadrolar konusu da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkedeki asayiş konusunun en önemli sorunlar arasında yer almaya başladığını belirterek, yurttaşlar arasında tedirginlik yaşandığını ifade etti.

Polis Genel Müdürlüğü’nde iyi giden işler olduğu gibi, olumsuz durumların da söz konusu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, iyi gitmeyen durumlarla ilgili mazeretlerin ortadan kaldırılması, eksik kadroların tamamlanması yönünde çalışmaların hızla yapılması gerektiğini vurguladı

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.