“Vatandaşlar polisin uyarılarına mutlaka uysun”

Başbakan Tufan Erhürman, vatandaşların polisin ve diğer birimlerin uyarılarına mutlaka uymasını istedi.

Ciklos bölgesinde sel sularına kapılan kişileri arama kurtarma çalışmaları havadan ve yerden devam ediyor. Çalışmalara helikopter de katılıyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Başbakan Tufan Erhürman, Lefkoşa-Girne anayolunda, Ciklos mevkiinde sele sürüklenen araçta bulunan 3 kişinin cesedine ulaşıldığını, muhtemel araçta olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını söyledi.

Erhürman, Ciklos’ta sele kapılan araçtaki kişilerin arama kurtarma çalışmalarını yerinde izledi, incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Erhürman burada basına yaptığı açıklamada, yaşanan felakette mal kaybı yanında can kaybı da yaşandığını ifade ederek, “Ne yazık ki 3 kişiyi kaybettik, kimlik tespiti tam yapılmadı. Bir kişi de aranıyor" dedi.

Erhürman özetle şöyle konuştu:

"Polis Genel Müdürlüğü Özel Kuvvetler, Girne Belediyesi, tüm ilgili birimler çalışıyor. 4 kişi olduğu bilgisi var, 3 kişi bulundu, bir kişi de yoğun şekilde aranıyor.

Dikmen ve Lapta bölgesinde de ciddi sorunlar oldu, oralara da gidip inceleme yapacağız.”

Başbakan Tufan Erhürman, Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin bugün kendi başkanlığında toplanacağını ve komiteye 24 saat başkanlık edeceğini söyledi.

Meteoroloji ile görüştüklerini ve gerekli önlem açıklamasının yapılacağını kaydeden Erhürman, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelere ve tüm halka sabır diledi.

Erhürman, Başbakanlık’a bağlı bütün kuruluşların çalışmalarını sürdüreceğini, önlemlerin alınacağını aktardı. Hataların nerelerde yapıldığı üzerine tartışılacağını da kaydeden Erhürman, önceliğin icraat olduğunu vurguladı ve hayatını kaybedenler adına çok üzgün olduğunu söyledi.

Üzücü bir olayla karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Başbakan Tufan Erhürman, çalışmaların devam ettiği bu dönemde, ciddi yağış uyarısı bulunduğunu hatırlattı ve yurttaşlara, polis ve diğer birimlerin açıklamalarına uymaları çağrısı yaptı.

Erhürman, kapatılan yollara girilmemesini ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin açıklamalarının da takip edilmesini istedi.

Başbakan Erhürman, basın mensuplarının da felaket haberlerinde etik çerçeveye uyması çağrısında bulundu.

Başbakan Tufan Erhürman’a Ciklos’taki incelemeleri sırasında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.

Başbakan Erhürman ve beraberindekiler Ciklos’un ardından Girne'de de incelemelerde bulunuyor. Heyetin daha sonra Dikmen’e geçmesi bekleniyor.